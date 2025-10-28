Anunțul momentului! Artista din România e însărcinată pentru a 5-a oară, în același timp cu fiica ei cea mare

Dublă bucurie în familie! Cunoscuta artistă din România este însărcinată pentru a cincea oară, dar nu oricum, ci în același timp cu fiica ei. Vedeta a dat vestea cea mare la doar un an de când a început o nouă relație. Despre cine este vorba? Află în articol!

Vedeta în vârstă de 35 de ani trece printr-o perioadă emoționantă și fericită din viața ei, iar aceste sentimente sunt împărtășite cu fiica sa în vârstă de 21 de ani. Ambele așteaptă copii: bucurie dublă în familia lor!

Artista însărcinată pentru a cincea oară

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Deniz Brizo. Bruneta a anunțat în urmă cu puțin timp că este însărcinată și urmează să devină mamă pentru a cincea oară. De asemenea, ea a făcut o altă postare în care a anunțat că va deveni ”mamă mare”, pentru că apelativul de bunică nu îi place. Prima ei fiică este însărcinată.

​„Prima mea inimă o să aibă primul ei copil. Și eu o să fiu mama mare! Doamne, îți mulțumesc! Fără d’alea cu bunica!!! Mulțumesc anticipat”, a fost mesajul postat de artistă la acea vreme.

Cu toate că se bucură de această perioadă minunată, artista este conștientă de riscurile la car se expune. Deniz a fost avertizată de medici că poate trece prin complicații, mai exact uterul i s-ar putea rupe și s-ar putea să își piardă vederea, din cauza miopiei severe pe care o are.

În ciuda tuturor acestor aspecte, ea s-a decis să păstreze sarcina și să spere că totul va fi bine.

„A cincea mea minune”, a scris ea în mediul online.

Deniz Brizo are o poveste de viață care pare scoasă dintr-un film. Bruneta a rămas însărcinată la doar 14 ani, atunci când se afla într-o relație cu un bărbat în vârstă de 31 de ani care o manipula așa cum își dorea, potrivit spuselor ei.

CITEȘTE ȘI:

Concurenta umilită de Mihai Bendeac la iUmor o acuză pe propria mama că i-a făcut farmece: “Îmi cădea părul foarte tare, intrasem în depresie

Cine este Deniz Brizo, de fapt. Adevărul despre cântăreața umilită de Mihai Bendeac la iUmor de la Antena 1