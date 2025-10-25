Betty Salam, ADEVĂRUL despre presupusa sarcină: ”De câteva zile, tot primesc întrebarea asta”

Betty Salam și Roberto trăiesc o frumoasă poveste de iubire care, deși durează de câteva luni, a evoluat foate rapid. Fiica lui Florin Salam nu ezită să îi facă declarații de dragoste în mediul online logodnicului ei, iar oamenii și-au pus întrebarea: Este însărcinată? Bruneta a oferit răspunsul!

Betty Salam și Roberto sunt împreună de doar câteva luni, dar relația lor a evoluat foarte rapid. Lăutarul a cerut-o în căsătorie în urmă cu puțin timp, iar artista se postează des alături de el și îi face declarații de iubire în online.

Betty Salam, însărcinată sau nu?

După cum vă spuneam, totul a evoluat foarte rapid între ei. După divorțul de Cătălin Vișănescu, vedeta și-a găsit rapid alinarea în brațele lui Roberto. La foarte puțin timp a urmat cererea în căsătorie, ceea ce nu poate să nu le ridice suspiciuni fanilor legate de această grabă.

Ei bine, după ce foarte multă lume a întrebat-o dacă este însărcinată, Betty Salam a oferit răspunsul clar: NU. Cu toate astea, mesajul ei arată că nu exclude în niciun caz să își mărească familia alături de Roberto și că totul se va întâmpla la momentul potrivit, atunci când va vrea Dumnezeu.

„De câteva zile tot primesc întrebarea asta, așa că NU, nu sunt însărcinată. Cred cu toată inima că lucrurile frumoase care vin din iubire vor veni la momentul potrivit. Dumnezeu are un plan perfect pentru fiecare etapă a vieții. Eu aleg să mă bucur de prezent, de iubire și de liniștea pe care o am acum. Când va fi timpul potrivit, Dumnezeu ne va trimite cea mai mare binecuvântare.”, este mesajul transmis de Betty Salam în online.

