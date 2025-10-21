Acasă » Exclusiv » Florin Salam devine sau nu iar bunic?! Ce părere are despre relația lui Betty cu Roberto! ”Fata mea este deja…”

Florin Salam devine sau nu iar bunic?! Ce părere are despre relația lui Betty cu Roberto! ”Fata mea este deja…”

De: Bianca Drăgan 21/10/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Florin Salam ne-a oferit un super interviu aseară, alături de fiica sa, Maria. Cântărețul a susținut un concert de proporții în Capitală, iar fetița sa și aleasa inimii sale, Roxana, au venit să îl susțină! Pentru CANCAN.RO, artistul vorbește despre noua relație a lui Betty cu Roberto, colegul de trupă pe care îl ia peste tot cu el la cântări, dar și despre starea sa actuală de sănătate. Cum se simte după ce a a avut curajul și tăria de caracter să recunoască faptul că s-a confruntat cu dependența de substanțe interzise, aflați mai jos!

Florin Salam a fost și rămâne unul dintre cei mai iubiți artiști din România, iar dovadă în acest sens stă numărul extrem de mare de fani care vin la concertele sale. Fix așa a fost și aseară, în Capitală! Sute de oameni s-au strâns la un loc pentru a-l asculta pe regelele manelelor, într-un local celebru.

Pentru CANCAN.RO, artistul ne-a dezvăluit ce părere are despre noua relație a fiicei sale, Betty, care a divorțat recent de tatăl fiului ei și s-a cuplat cu Roberto, colegul de trupă al tatălui său. Deși mulți au sărit să o judece, vedeta pare foarte fericită alături de noul ei partener, iar Florin, de asemenea, se arată încântat de alegerea fetei lui.

Pe Roberto îl iubesc. Fata mea este deja mare! Dumnezeu decide pentru fiecare dintre noi! Roberto este un om care el singur a spus că datorită mie s-a apucat de cântat! Așa că da, este normal să semene cu mine, pentru că sunt visul lui și sunt un vis împlinit!, a spus cântărețul.

Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani în plus la pensie
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

S-a mai zvonit și că Betty și Roberto s-ar pregăti deja să devină părinți! Cât este adevăr și cât minciună?

Doamne ajută! Dumnezeu știe! Doamne ajută!, au fost singurele comentarii făcute de Salam, cu privire la un viitor nepot.

Florin Salam spune totul despre noua relație a lui Betty!

”Mai am două luni de tratament”

Acum câteva luni, manelistul a recunoscut că s-a confruntat cu dependența de substanțe interzise și că acum urmează un tratament bine pus la punct în străinătate. Acum, cântărețul susține că starea lui se îmbunătățește considerabil și că tot ceea ce își mai dorește este mai mult timp liber pe care să îl petreacă alături de cei dragi.

Abia aștept o vacanță! Abia aștept să stau cu familia mea, cu Maria mea, cu Roxana mea! Cu sănătatea stau foarte bine! M-am îngrășat puțin doar, pentru că mai am două luni de tratament, dar chiar dacă m-am îngrășat, tot sexy sunt!, a mărturisit Florin Salam.

Așa cum spuneam, vedeta a venit însoțită alături de Roxana și una dintre fetițele lor, Maria. Micuța a dat tot din casă, a spus cât de des  ceartă manelistul, dar și când a enervat-o ultima dată pe Roxana.

Tati mă răsfață mult și nu m-a certat niciodată. Niciodată! Mami mă mai ceartă când fac niște lucruri rele. Alaltăieri am supărat-o pe mami ultima dată, pentru că am făcut dezastru în bucătărie, a ăncheiat micuța Maria.

Florin Salam și fiica, Maria, dau tot din casă!

Betty Salam și Roberto, primul eveniment la care au participat împreună. Florin Salam, dedicații fără număr pentru iubitul fiicei sale!

Adevărul despre poza cu care Betty Salam a pus internetul pe jar. Fanii se pregăteau deja de nuntă!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
BDLP și Vanessa: își fac viața ca în filme. Sală, vin roșu, friptură, după pe cameră!
Exclusiv
BDLP și Vanessa: își fac viața ca în filme. Sală, vin roșu, friptură, după pe cameră!
Anda Adam și Joseph au spus tot ce aveau pe suflet, după imaginile care au făcut valuri la Asia Express: “Nu arată nici jumătate din suferința concurenților”
Video Exclusiv
Anda Adam și Joseph au spus tot ce aveau pe suflet, după imaginile care au făcut valuri la…
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
Mediafax
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care...
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani în plus la pensie
Gandul.ro
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
O femeie îl acuză pe artistul Adrian Pleșca, alias „Artan”, că i-a hărțuit fiica de 18 ani la un eveniment. Organizator: „Mai face așa ceva”
Adevarul
O femeie îl acuză pe artistul Adrian Pleșca, alias „Artan”, că i-a hărțuit...
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
Digi24
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce...
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Mediafax
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Click.ro
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
Antena 3
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere...
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Digi 24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii....
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
Digi24
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Doru Octavian Dumitru a ajuns în stare gravă la spital! Actorului i s-a făcut rău înaintea unui spectacol
kanald.ro
Doru Octavian Dumitru a ajuns în stare gravă la spital! Actorului i s-a făcut rău...
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta.
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă acum cu ea: “O profesionistă umilită.”
kfetele.ro
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă...
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
observatornews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
iPhone Air, „îmbrăcat” în materiale scumpe - aur masiv, piele de crocodil, titan aerospațial și fibra de carbon aurie. Cât costă?
go4it.ro
iPhone Air, „îmbrăcat” în materiale scumpe - aur masiv, piele de crocodil, titan aerospațial și...
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră
Fanatik.ro
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir,...
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
Fanatik.ro
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”....
Rămâi fără permisul de conducere! Regulă nouă pentru șoferii din UE. Interzis să conduci în toate statele membre
Capital.ro
Rămâi fără permisul de conducere! Regulă nouă pentru șoferii din UE. Interzis să conduci în...
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!
Romania TV
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica...
Joc de groază cu pisici prietenoase
Go4Games
Joc de groază cu pisici prietenoase
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Legendele și blestemele din Maramureș. Povești vechi de secole, cuprinse între credință și mister
evz.ro
Legendele și blestemele din Maramureș. Povești vechi de secole, cuprinse între credință și mister
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii
Gandul.ro
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le...
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
as.ro
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă: „Rugați-vă”
A1
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul...
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: 
radioimpuls.ro
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar...
Câți bani primește Florin Prunea pentru participarea în emisiunea care înlocuiește Survivor la Pro TV. Fostul portar e plătit regește
Fanatik.ro
Câți bani primește Florin Prunea pentru participarea în emisiunea care înlocuiește Survivor la Pro TV....
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază
Fanatik.ro
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel...
Știrile zilei, 16 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 16 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Serialul de pe Netflix care i-a dat pe spate pe români! A ajuns în topul preferințelor la doar câteva ...
Serialul de pe Netflix care i-a dat pe spate pe români! A ajuns în topul preferințelor la doar câteva zile după lansare
BDLP și Vanessa: își fac viața ca în filme. Sală, vin roșu, friptură, după pe cameră!
BDLP și Vanessa: își fac viața ca în filme. Sală, vin roșu, friptură, după pe cameră!
Anda Adam și Joseph au spus tot ce aveau pe suflet, după imaginile care au făcut valuri la Asia Express: ...
Anda Adam și Joseph au spus tot ce aveau pe suflet, după imaginile care au făcut valuri la Asia Express: “Nu arată nici jumătate din suferința concurenților”
Lino Golden, primele declarații despre noua iubită! După divorțul de Delia, artistul și-a luat revanșa: ...
Lino Golden, primele declarații despre noua iubită! După divorțul de Delia, artistul și-a luat revanșa: “Sunt mai fericit ca niciodată”
Motivul REAL pentru care Paula Seling a renunțat la X Factor: ”M-am consumat foarte mult”
Motivul REAL pentru care Paula Seling a renunțat la X Factor: ”M-am consumat foarte mult”
Mesajul BIZAR pe care Doru Octavian Dumitru l-a postat cu 2 zile înainte să ajungă, în stare gravă, ...
Mesajul BIZAR pe care Doru Octavian Dumitru l-a postat cu 2 zile înainte să ajungă, în stare gravă, la spital: ”Oricât ai încerca, nu mai găsești nicio motivație”
Vezi toate știrile
×