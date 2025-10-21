Florin Salam devine sau nu iar bunic?! Ce părere are despre relația lui Betty cu Roberto! ”Fata mea este deja…”

Florin Salam ne-a oferit un super interviu aseară, alături de fiica sa, Maria. Cântărețul a susținut un concert de proporții în Capitală, iar fetița sa și aleasa inimii sale, Roxana, au venit să îl susțină! Pentru CANCAN.RO, artistul vorbește despre noua relație a lui Betty cu Roberto, colegul de trupă pe care îl ia peste tot cu el la cântări, dar și despre starea sa actuală de sănătate. Cum se simte după ce a a avut curajul și tăria de caracter să recunoască faptul că s-a confruntat cu dependența de substanțe interzise, aflați mai jos!

Florin Salam a fost și rămâne unul dintre cei mai iubiți artiști din România, iar dovadă în acest sens stă numărul extrem de mare de fani care vin la concertele sale. Fix așa a fost și aseară, în Capitală! Sute de oameni s-au strâns la un loc pentru a-l asculta pe regelele manelelor, într-un local celebru.

Pentru CANCAN.RO, artistul ne-a dezvăluit ce părere are despre noua relație a fiicei sale, Betty, care a divorțat recent de tatăl fiului ei și s-a cuplat cu Roberto, colegul de trupă al tatălui său. Deși mulți au sărit să o judece, vedeta pare foarte fericită alături de noul ei partener, iar Florin, de asemenea, se arată încântat de alegerea fetei lui.

Pe Roberto îl iubesc. Fata mea este deja mare! Dumnezeu decide pentru fiecare dintre noi! Roberto este un om care el singur a spus că datorită mie s-a apucat de cântat! Așa că da, este normal să semene cu mine, pentru că sunt visul lui și sunt un vis împlinit!, a spus cântărețul.

S-a mai zvonit și că Betty și Roberto s-ar pregăti deja să devină părinți! Cât este adevăr și cât minciună?

Doamne ajută! Dumnezeu știe! Doamne ajută!, au fost singurele comentarii făcute de Salam, cu privire la un viitor nepot.

”Mai am două luni de tratament”

Acum câteva luni, manelistul a recunoscut că s-a confruntat cu dependența de substanțe interzise și că acum urmează un tratament bine pus la punct în străinătate. Acum, cântărețul susține că starea lui se îmbunătățește considerabil și că tot ceea ce își mai dorește este mai mult timp liber pe care să îl petreacă alături de cei dragi.

Abia aștept o vacanță! Abia aștept să stau cu familia mea, cu Maria mea, cu Roxana mea! Cu sănătatea stau foarte bine! M-am îngrășat puțin doar, pentru că mai am două luni de tratament, dar chiar dacă m-am îngrășat, tot sexy sunt!, a mărturisit Florin Salam.

Așa cum spuneam, vedeta a venit însoțită alături de Roxana și una dintre fetițele lor, Maria. Micuța a dat tot din casă, a spus cât de des ceartă manelistul, dar și când a enervat-o ultima dată pe Roxana.

Tati mă răsfață mult și nu m-a certat niciodată. Niciodată! Mami mă mai ceartă când fac niște lucruri rele. Alaltăieri am supărat-o pe mami ultima dată, pentru că am făcut dezastru în bucătărie, a ăncheiat micuța Maria.

Betty Salam și Roberto, primul eveniment la care au participat împreună. Florin Salam, dedicații fără număr pentru iubitul fiicei sale!

Adevărul despre poza cu care Betty Salam a pus internetul pe jar. Fanii se pregăteau deja de nuntă!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.