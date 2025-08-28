Adevărul despre poza cu care Betty Salam a pus internetul pe jar. Fanii se pregăteau deja de nuntă!

Betty Salam a avut parte de o surpriză de zile mari cu ocazia zilei sale de naștere! Noul iubit i-a adus zâmbetul pe buze. Mai mult decât atât, acesta a publicat o imagine care a pus internetul pe jar. Fanii au crezut că urmează nunta. Află, în articol, toate detaliile!

În urmă cu o zi, Betty Salam și Roberto Tudor și-au oficializat relația. Bărbatul a fost cel care a publicat o imagine cu el și iubita sa, iar la descriere a adăugat mesajul „Când ești acolo unde trebuie, totul se așează frumos. Noi doi, exact așa”. La rândul ei, fiica lui Florin Salam a scris o declarație de dragoste emoționantă.

„Fericirea nu se caută cu insistența, vine atunci când te-ai rugat cu inima, iar Dumnezeu îți dăruiește când ești sigur că ești pregătit să o primești! Pe scurt: Nu există păcat în iubire atunci când ea vine de la Dumnezeu, așa că vă spun și vouă celor care vedeți această postare: Oferiți iubire, ca să o puteți primii înapoi! Ceea ce dăruim prin vorbe, prin fapte, așa vom și primii! Haterilor, priviți poza și cam atât, pe restu’ vă iubim! Ce să mai?! E oficiaaaaal!”, a transmis Betty Salam.

Roberto, mare surpriză pentru Betty Salam

Fanii s-au bucurat să o vadă pe Betty Salam din nou cu zâmbetul pe buze, iar Roberto are grijă să o facă fericită. Cu ocazia zilei sale de naștere, bărbatul i-a făcut o mare surpriză. Acesta a așteptat-o pe iubita sa, alături de familia ei și de câțiva apropiați, într-un local.

Fiica lui Florin Salam nu a știut nimic, iar când a pășit în interior, Roberto a surprins-o cu un buchet imens de flori și două inele prețioase. Ulterior, cântăreața a publicat o imagine în care arată bijuteriile primite, iar fanii au crezut că s-a logodit.

Totuși, în filmuleț se observă că Roberto nu a cerut-o în căsătorie, ci doar i-a oferit bijuteriile cadou de ziua ei. La momentul special a fost prezent și Florin Salam, alături de soția sa, Roxana. Betty a ținut să le mulțumească tuturor, dar în special iubitului său.

„Mulțumesc, iubirea mea! TE IUBESC! TE IUBESC! TE IUBESC! Fericirea meaaaaa, puuunct”, a scris Betty Salam pe Instagram.

