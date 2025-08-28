Acasă » Știri » Adevărul despre poza cu care Betty Salam a pus internetul pe jar. Fanii se pregăteau deja de nuntă!

Adevărul despre poza cu care Betty Salam a pus internetul pe jar. Fanii se pregăteau deja de nuntă!

De: Irina Rasoveanu 28/08/2025 | 10:11
Betty Salam, alături de noul iubit/ Sursa foto: Instagram

Betty Salam a avut parte de o surpriză de zile mari cu ocazia zilei sale de naștere! Noul iubit i-a adus zâmbetul pe buze. Mai mult decât atât, acesta a publicat o imagine care a pus internetul pe jar. Fanii au crezut că urmează nunta. Află, în articol, toate detaliile!

În urmă cu o zi, Betty Salam și Roberto Tudor și-au oficializat relația. Bărbatul a fost cel care a publicat o imagine cu el și iubita sa, iar la descriere a adăugat mesajul „Când ești acolo unde trebuie, totul se așează frumos. Noi doi, exact așa”. La rândul ei, fiica lui Florin Salam a scris o declarație de dragoste emoționantă.

„Fericirea nu se caută cu insistența, vine atunci când te-ai rugat cu inima, iar Dumnezeu îți dăruiește când ești sigur că ești pregătit să o primești! Pe scurt: Nu există păcat în iubire atunci când ea vine de la Dumnezeu, așa că vă spun și vouă celor care vedeți această postare: Oferiți iubire, ca să o puteți primii înapoi! Ceea ce dăruim prin vorbe, prin fapte, așa vom și primii! Haterilor, priviți poza și cam atât, pe restu’ vă iubim! Ce să mai?! E oficiaaaaal!”, a transmis Betty Salam.

Roberto, mare surpriză pentru Betty Salam

Fanii s-au bucurat să o vadă pe Betty Salam din nou cu zâmbetul pe buze, iar Roberto are grijă să o facă fericită. Cu ocazia zilei sale de naștere, bărbatul i-a făcut o mare surpriză. Acesta a așteptat-o pe iubita sa, alături de familia ei și de câțiva apropiați, într-un local.

Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România:...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...

Fiica lui Florin Salam nu a știut nimic, iar când a pășit în interior, Roberto a surprins-o cu un buchet imens de flori și două inele prețioase. Ulterior, cântăreața a publicat o imagine în care arată bijuteriile primite, iar fanii au crezut că s-a logodit.

Cadoul primit de Betty Salam de la Roberto/ Sursa foto: Instagram

Totuși, în filmuleț se observă că Roberto nu a cerut-o în căsătorie, ci doar i-a oferit bijuteriile cadou de ziua ei. La momentul special a fost prezent și Florin Salam, alături de soția sa, Roxana. Betty a ținut să le mulțumească tuturor, dar în special iubitului său.

„Mulțumesc, iubirea mea! TE IUBESC! TE IUBESC! TE IUBESC! Fericirea meaaaaa, puuunct”, a scris Betty Salam pe Instagram.

Citește și: Betty Salam, amenințată cu moartea! S-a întâmplat în timpul unui live pe TikTok: ”A fost o nebunie”

Tags:
Iți recomandăm
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
Știri
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Știri
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în Capitală
Mediafax
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
UE pregătește cel mai mare atac asupra intimității digitale: toate mesajele criptate ar putea fi scanate automat
Adevarul
UE pregătește cel mai mare atac asupra intimității digitale: toate mesajele criptate ar...
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în...
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
Mediafax
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o...
Parteneri
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina....
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi fi foarte empatică, dar și severă”. Daniel Pavel, un nou show de senzație
Click.ro
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
„Eu sunt poliția”. Cine este tânărul agent care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din București. Acesta a fost arestat
Antena 3
„Eu sunt poliția”. Cine este tânărul agent care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din...
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă”
Digi 24
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge...
VIDEO „Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin. Reacții virale pe internet
Digi24
VIDEO „Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin....
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis...
Prima reacție a lui Papa Leon după ce doi copii au murit în atacul armat din Minneapolis. Acesta se declară „profund întristat”
kanald.ro
Prima reacție a lui Papa Leon după ce doi copii au murit în atacul armat...
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren,...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de...
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
go4it.ro
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă a divorțat! Reacția lui spune mult!
Viva.ro
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă...
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se întâmplă, de fapt, în familia fostului ministru PSD
Fanatik.ro
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se...
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Până la urmă, tot la mine ajunge!” Ce artificiu a făcut patronul CFR-ului. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’...
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei....
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
Romania TV
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
World of Tanks face pasul către viitor
Go4Games
World of Tanks face pasul către viitor
TAXA a dispărut din România. Reguli noi pentru proprietarii de imobile. Se aplică de la 23 august 2025
Capital.ro
TAXA a dispărut din România. Reguli noi pentru proprietarii de imobile. Se aplică de la...
Cine îl susține de fapt pe Rizea. Makaveli face dezvăluirea
evz.ro
Cine îl susține de fapt pe Rizea. Makaveli face dezvăluirea
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Gandul.ro
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii...
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără
as.ro
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu...
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să...
Cine este Andrei, polițistul aflat în timpul liber care l-a prins și l-a imobilizat pe tânărul care a agresat un livrator străin în București?
radioimpuls.ro
Cine este Andrei, polițistul aflat în timpul liber care l-a prins și l-a imobilizat pe...
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: “Mi-au zis să aleg eu între Lixandru şi Baba!”
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă:...
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a...
Știrile zilei, 22 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 22 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
După divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu face dezvăluirile: trăiește viața la maximum! ”Am ...
După divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu face dezvăluirile: trăiește viața la maximum! ”Am fost neastâmpărat!” Planul de toamnă al vedetei PRO TV și implicarea băieților
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Ioana Tufaru a ajuns cu ambulanța la spital! Ce diagnostic i-au pus medicii: „Dureri cumplite”
Ioana Tufaru a ajuns cu ambulanța la spital! Ce diagnostic i-au pus medicii: „Dureri cumplite”
Cum arată Prințesa Lilibet acum. Prințul Harry și Meghan Markle au publicat o imagine cu micuța ...
Cum arată Prințesa Lilibet acum. Prințul Harry și Meghan Markle au publicat o imagine cu micuța lor superbă
”Tratamentul” aplicat de Irina Fodor la Asia Express: ”Nu s-a lipit nimic de mine!” Ce au făcut ...
”Tratamentul” aplicat de Irina Fodor la Asia Express: ”Nu s-a lipit nimic de mine!” Ce au făcut colegii de producție pentru vedeta TV
Vezi toate știrile
×