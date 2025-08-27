Betty Salam și Roberto au dus relația la următorul nivel! Au recunoscut: ”Este oficial”

Betty Salam și Roberto Tudor și-au oficializat relația! Cei doi au decis să nu se mai ascundă și s-au afișat pentru prima dată împreună. Mai mult decât atât, fiica lui Florin Salam și noul său iubit și-au făcut câte o declarație de dragoste. Află, în articol, toate detaliile!

După șase ani de la nuntă, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au decis să își spună adio și să meargă pe drumuri separate. În data de 23 iulie, cei doi s-au prezentat la notar și au semnat actele de divorț. Problemele din ei au început în urmă cu mai bine de un an, atunci când a avut loc o primă separare. Fiica lui Florin Salam și fostul ei soț au încercat să își mai dea o șansă, dar relația nu a mai funcționat, iar acum cântăreața și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat – Roberto Tudor.

Cum s-au afișat Betty Salam și Roberto Tudor

Betty Salam radiază din nou de fericire. Fiica lui Florin Salam nu vrea să își mai țină noua relație departe de ochii publicului. Astfel, cântăreața și noul ei iubit, Roberto Tudor, au decis să se afișeze pentru prima dată împreună.

Roberto a fost cel care a publicat o imagine cu el și Betty Salam. În fotografie, cei doi apar cu zâmbetele largi, îmbrățișați și ținându-se de mână. Bărbatul a ținut să scrie și câteva cuvinte frumoase pentru partenera sa.

„Când ești acolo unde trebuie, totul se așează frumos. Noi doi, exact așa”, a scris Roberto Tudor, în dreptul imaginii cu Betty Salam.

La rândul ei, fiica lui Florin Salam a reacționat imediat cu un mesaj romantic. Betty a mărturisit că fericirea a venit în viața ei abia atunci când a fost pregătită să i primească. Mai mult decât atât, cântăreața a precizat că relația ei cu Roberto este oficială acum.

„Fericirea nu se caută cu insistența, vine atunci când te-ai rugat cu inima, iar Dumnezeu îți dăruiește când ești sigur că ești pregătit să o primești! Pe scurt: Nu există păcat în iubire atunci când ea vine de la Dumnezeu, așa că vă spun și vouă celor care vedeți această postare: Oferiți iubire, ca să o puteți primii înapoi! Ceea ce dăruim prin vorbe, prin fapte, așa vom și primii! Haterilor, priviți poza și cam atât, pe restu’ vă iubim! Ce să mai?! E oficiaaaaal!”, a transmis Betty Salam.

