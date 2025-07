Gestul făcut de Betty, după ce a divorțat! Imediat ce a ieșit de la notar, fata lui Florin Salam s-a apropiat de Cătălin Vișănescu și...

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au divorțat oficial, acum câteva clipe, iar CANCAN.RO a surprins gestul emoționant făcut de către fiica manelistului. După aproape un deceniu de iubire, artista și-a luat ”adio” de la tatăl băiețelului ei. Vedeți mai jos reacția fostului ginere al lui Florin Salam!

Betty Salam și Cătălin Vișănescu și-au spus ”adio”, la șase ani de la nuntă. CANCAN.RO v-a arătat imagini în exclusivitate cu cei doi de la notar AICI. Îmbrăcată lejer, cu șapcă și ochelari, artista a sosit prima la cabinetul cu pricina. La nici cinci minute distanță, a venit și Cătălin, pentru a pune punct mariajului cu cea care l-a făcut tată.

Cei doi au stat la notar o oră și 13 minute. Deși au venit separat, la ieșire, foștii soți au ieșit simultan. Dovadă că totul s-a terminat pe o cale amiabilă, fiica lui Salam și tatăl copilului său au părăsit cabinetul notarial în tandem. După ce au depus actele de divorț, cei doi au mai discutat preț de câteva clipe, apoi Betty și-a deschis poșeta și i-a înmânat fostului soț câteva bancnote. Deși mulți foști parteneri se despart cu scandal sau plânsete, acesta nu este și cazul lor, ci dimpotrivă!

Cu zâmbetul pe buze, Betty Salam i-a întins mâna lui Cătălin Vișanescu în semn de „adio”. Semn că între cei doi nu există resentimente, fostul ginere al lui Salam i-a întors gestul cântăreței. După un deceniu de iubire și un băiețel împreună, solista și bărbatul cu care s-a iubit de la 15 ani pare că au pornit acum pe drumuri separate pentru totdeauna.

După ce anul trecut au anunțat că iau o pauză și ulterior au decis să mai acorde o șansă mariajului lor, acum, se pare că lucrurile sunt ireversibile.

”Mă întrebam ce va zice lumea, cum mă voi descurca…”

În luna aprilie a acestui an, Betty Salam a vorbit despre împăcarea cu Cătălin, motivele care au dus la separarea inițială și momentul în care a devenit mamă. Într-un interviu CANCAN EXCLUSIV, artista dezvăluia că fostul partener era mult mai pregătit să devină tată decât ea.

”Îmi place că sunt o mama tânără, nu am cuvinte să spun cum sunt eu cu Matthias. Pe Cătălin îl vede altfel, fiindcă este mai mare. El a fost mai doritor să fie tată. Eu, la 17 ani, când am rămas însărcinată, nu aveam în prim-plan asta. Da, am fost speriată. Eu am fost exemplu pentru fetele de vârsta mea și m-am întrebat: ce exemplu le dau? Să devină și ele mame? Acum nu-mi pare rău, dar atunci îmi părea, mă întrebam ce va zice lumea, cum mă voi descurca. Mă simțeam singură, chiar dacă era toată familia lângă mine.

A fost o perioadă dificilă, În afara de faptul că tata a fost lângă mine, că sunt fiica lui Florin Salam, Matthias m-a ridicat pe mine! Eu nu aveam treaba cu Instagram-ul, nici nu mă mai ocupam de muzică, voiam să-mi deschid un magazin. Au venit însă oameni care mă chemau la studio, casele de producție îmi scriau fix atunci. Nimic n-a fost întâmplător. Matthias a fost ca un inger păzitor, a venit cu o veste bună”, a spus Betty Salam, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

