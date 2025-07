Betty Salam, amenințată cu moartea! S-a întâmplat în timpul unui live pe TikTok: ”A fost o nebunie”

Betty Salam, ținta unor amenințări șocante pe TikTok! Episod tulburător în timpul unei transmisiuni live. Iată cum s-a întâmplat totul!

Betty Salam, fiica celebrului manelist Florin Salam și o artistă cunoscută în industria muzicală românească, a trăit recent un moment extrem de neplăcut în mediul online, care i-a lăsat o amprentă puternică. Deși și-a construit imaginea publică prin discreție și profesionalism, Betty a fost implicată într-o situație tensionată care a avut loc pe rețeaua de socializare TikTok, acolo unde se bucură de o comunitate activă.

Totul a pornit în momentul în care artista a decis să intre live pentru a-și promova o piesă nouă. Fără a anticipa ce avea să urmeze, ea a accesat platforma cu intenția de a interacționa într-un mod scurt și prietenos cu fanii, pentru a le vorbi despre muzica sa și despre proiectele în care este implicată. Însă live-ul s-a transformat rapid într-un incident care a luat o turnură negativă și care a pus-o într-o poziție vulnerabilă.

În timpul transmisiunii, în mod neașteptat, Betty a fost inclusă într-un „match” – un tip de interacțiune între doi utilizatori live, foarte populară pe TikTok. Acest tip de interacțiune, deși adesea inofensiv, a devenit cadrul unei confruntări online neprevăzute. Artista a fost pusă față în față cu un necunoscut, despre care a aflat ulterior că ar fi avut un comportament agresiv și jignitor în trecut în astfel de contexte.

„Nu prea îmi aduc aminte să fi fost amenințată cu moartea. A fost o dată pe TikTok. Eu nu prea fac live-uri deloc. Nu le înțeleg. Nu o să stau să pierd timpul. Îi apreciez pe cei care stau și care și-au făcut un nume. Am intrat, am vrut să-mi promovez piesa. Nu am vrut să intru în match-uri. Mi-a scris cineva un comentariu, nu am băgat în seamă pe nimeni, nu din răutate.

Intrasem doar să vorbesc de piesa mea și de următoarele colaborări. Am intrat cu cineva în match, e o situație nebună. Acel cineva a băgat pe acest domn, eu nu știam că se poate. Comentariile erau foarte multe. Erau multe din partea acestui domn, era un cont cu același nume. Nu se înțelege, a fost o nebunie. A început apoi să mă înjure. Eu nu eram obșnuită să aud așa ceva. Eu nu am deranjat pe nimeni. A fost dubios pentru mine. A fost o situație ciudată”, a spus Betty Salam la o emisiune TV.