Când a început relația dintre Betty Salam și Roberto. Totul despre divorțul de Cătălin Vișănescu, copilul lor și pensia alimentară

După șase ani de la nuntă, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au decis să își spună adio și să meargă pe drumuri separate. Ieri, 23 iulie, cei doi s-au prezentat la notar și au semnat actele de divorț. Acum, Betty Salam a făcut primele declarații despre divorț, despre noua relație, dar și despre pensia alimentară. Când a început relația dintre Betty Salam și Roberto și cu cine va rămâne micuțul Matthias?

Problemele din cuplul format din Betty Salam și Cătălin Vișănescu au început în urmă cu mai bine de un an de zile, atunci când a avut loc o primă separare. Însă, cei doi au marcat și împăcarea și părea că totul a revenit la normal în familia lor, însă realitate era alta.

Relația celor doi s-a erodat în timp, iar de o bună perioadă aceștia nu mai formează un cuplu în adevăratul sens al cuvântului. Așa că despărțirea a venit pe cale pașnică, fără scandal și fără resentimente.

De asemenea, Betty Salam a vorbit și despre subiectul sensibil al noii relații pe care o are. S-a speculat mult pe marginea faptului că fiica lui Florin Salam și-a părăsit soțul pentru un alt bărbat. Însă, Betty a clarificat și această ipoteză.

Aceasta a admis că în viața sa există o nouă prezență masculină. Este vorba de Roberto, omul de bază al tatălui său. Însă, cei doi nu formează un cuplu oficial, iar legătura lor este încă la început de drum. Chiar și așa, Betty Salam a punctat că între ea și Roberto lucrurile au început să se lege abia după despărțirea de Cătălin.

„Nu am avut în viața mea alte relații. Cătălin e primul meu bărbat. Dacă ar fi vreodată să am o relație după Cătălin, Roberto ar fi a doua relație. Atâta timp cât îmi iubește tatăl, pentru mine contează mai mult decât orice pe lumea asta, mă respectă pe mine ca fată și ține la mine, sunt cele mai importante lucruri.

Momentan suntem la început, nu e ceva serios. Noi am început să vorbim abia după ce m-am despărțit de Cătălin. Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu. Nu a intervenit Roberto în relația mea cu Cătălin. Roberto e cel mai simțit și cel mai cuminte băiat, nu ar face așa ceva și eu nu aș accepta așa ceva, cum s-a scris că am fugit de acasă. Eu am stat în casa mea, Cătălin a stat cu mine o perioadă după ce ne-am împăcat. Eu acum sunt la casa mea, cu copilul meu. Cu Roberto e ceva la început, iar dacă vreodată va fi ceva, cu Roberto va fi a doua relație”, a spus Betty Salam, potrivit spynews.ro.