Betty Salam reacționează după mesajul postat de Cătălin Vișănescu în urma divorțului: „Nu mi-am înșelat soțul”

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au divorțat ieri, 23 iulie, la notar, la șase ani de la nuntă. CANCAN.RO a prezentat, în exclusivitate, subiectul dar și primele imagini cu cei doi proaspăt divorțați, iar acum a venit momentul și primelor declarații. Ce spun Betty Salam și Cătălin Vișănescu după divorț. Cei doi au reacționat și au dat mai multe detalii.

Problemele din cuplul format din Betty Salam și Cătălin Vișănescu au început în urmă cu mai bine de un an de zile, atunci când a avut loc o primă separare. Însă, cei doi au marcat și împăcarea și prea că totul a revenit la normal în familia lor, însă realitate era alta.

Așa că Betty Salam și Cătălin Vișănescu au făcut în cele din urmă pasul și au semnat actele de divorț. După ce ieri au fost la notar și au rupt căsnicia, acum a venit și vremea declarațiilor. În urma celor întâmplate, Cătălin Vișănescuau a transmis un mesaj scurt în mediul online.

După mesajul concis al lui Cătălin Vișănescuau, Betty Salam a venit și ea cu o reacție. S-a speculat mult în jurul faptului că fiica lui Florin Salam ar fi rupt mariajul din cauza unui alt bărbat, însă acum aceasta a spus clar totul.

Pentru că a fost învinuită, Betty Salam a rupt tăcerea și a spus lucrurile clar. Aceasta a punctat că la mijloc nu a fost vorba despre o altă persoană și că nu și-a înșelat niciodată soțul. Tânără a mărturisit că mariajul ei s-a erodat în timp și pentru o lungă perioadă a încercat să ignore lucrurile negative și să își repare căsnicia.

Însă nu s-a mai putut, iar în cele din urmă Betty Salam s-a ales pe ea. A înțeles că nu se mai află în relația potrivită, iar de dragul ei și al fiului său a decis să pună punct.

„În ultimele zile s-au aruncat cuvinte grele despre mine. S-au tras concluzii fără să se cunoască povestea reală. Dar eu nu mai vreau să tac. Vreau să vorbesc sincer, ca femeie, ca mamă şi ca un om care a iubit cu tot sufletul.

Nu, nu mi-am înșelat soțul!!! Şi nu, Roberto nu are nicio vină în povestea mea. Nu a existat niciun ,,triunghi”, nicio trădare. A fost doar o relație care s-a consumat în ani grei, în speranțe, în tăceri și în eforturi repetate de a repara ceva ce era deja rupt.

Oamenii nu ştiu ce e în spatele ușilor închise. Nu ştiu cât am luptat, cât am tăcut, cât m-am pierdut pe mine ca să ţin o familie în picioare. Dar vine un moment în care nu mai poți. În care simți că dacă nu te salvezi tu, nu o va face nimeni. Am ales să mă desprind. Să mă regăsesc. Să nu mai fiu o versiune tristă a mea.

Nu cer milă, nu vreau judecăți. Vreau doar respect. Pentru că știu ce am oferit, ştiu cât am iubit şi cât am îndurat. Și dacă tăcerea mea a fost interpretată greșit, e pentru că am pus mereu familia înaintea imaginii.

Nu divorțez pentru altcineva. Divorțez pentru mine. Pentru sufletul meu, pentru liniștea mea, pentru copilul meu care merită o mamă întreagă. Şi da, cine mă iubeşte cu adevărat, va înţelege. Fără explicații. Doar din privire. Cu sinceritate, Betty”, a transmis Betty Salam, în mediul online.