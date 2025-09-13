Acasă » Știri » Betty Salam și Roberto, primul eveniment la care au participat împreună. Florin Salam, dedicații fără număr pentru iubitul fiicei sale!

Betty Salam și Roberto, primul eveniment la care au participat împreună. Florin Salam, dedicații fără număr pentru iubitul fiicei sale!

De: Irina Rasoveanu 13/09/2025 | 11:37
Betty Salam și noul ei iubit, Roberto/ Sursa foto: TikTok

Betty Salam e mai fericită ca niciodată! Cântăreața și-a refăcut viața alături de noul ei iubit, Roberto Tudor, și strălucește la brațul lui. Recent, cei doi au fost surprinși împreună la un eveniment public. Mai mult decât atât, au fost însoțiți de Florin Salam și soția sa, Roxana. Regele manelelor a dat dedicații fără număr pentru partenerul fiicei sale, semn că l-a primit în familie cu brațele deschise.

După șase ani de la nuntă, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au decis să își spună adio și să meargă pe drumuri separate. La scurt timp după ce a semnat actele de divorț, cântăreața și-a oficializat relația cu noul ei iubit, Roberto Tudor. Fiica lui Florin Salam nu a vrut să își mai țină idila departe de ochii publicului, iar acum se afișează din ce în ce mai des cu partenerul ei.

Florin Salam, dedicații fără număr pentru iubitul lui Betty

Betty Salam radiază din nou de fericire. Fiica lui Florin Salam nu vrea să își mai țină noua relație departe de ochii publicului. În urmă cu mai bine de două săptămâni, cântăreața și iubitul ei s-au afișat pentru prima dată împreună, iar de atunci sunt din ce în ce mai activi în mediul online.

Recent, Betty și Roberto au fost împreună și la un eveniment. Îmbrăcați elegant, cei doi s-au filmat în ipostaze tandre, în timp ce se îmbrățișau și se sărutau. Comentariile nu au întârziat să apară. Internuații i-au complimentat și felicitat pentru că formează un cuplu.

Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă”
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea...
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi...

„De mult timp trebuia să fiți voi doi împreună”/ „Parcă acum se vede fericirea pe fața ei”/ „Lângă omul potrivit, orice femeie înflorește”/ „Vă stă atât de bine împreună”/ „Mie îmi place de ei. Betty pare în largul ei, pare ea și asta e tot ce contează”/ „Niciodată nu am văzut-o așa fericită”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.

Florin Salam pare să fie și el foarte fericit pentru fiica lui. Regele manelelor a participat și el la eveniment, alături de soția sa, Roxana. Într-un filmuleț apărut pe TikTok, se observă cum celebrul artist îi cheamă la dans pe Betty și pe iubitul ei. De asemenea, cântărețul s-a bucurat de momentul Clejanilor și a dat dedicații fără număr pentru Roberto.

Tânărul este membru în formația lui Florin Salam de mai mult timp, iar acum pare că a fost primit cu brațele deschise și în familie. Încă de când a oficializat relația cu Roberto, Betty s-a arătat foarte fericită.

„Fericirea nu se caută cu insistența, vine atunci când te-ai rugat cu inima, iar Dumnezeu îți dăruiește când ești sigur că ești pregătit să o primești!!! Pe scurt: Nu există păcat în iubire atunci când ea vine de la Dumnezeu! Așa caaaa, vă spun și vouă, celor care vedeți aceasta postare: Oferiți iubire, ca să o puteți primi înapoi! Ceea ce dăruim prin vorbe, prin fapte, așa vom și primi! Haterilor, priviți poza și cam atât, pe restu’ vă iubim!!! Ce să mai?! E oficiaaaaalll!”, a fost mesajul prin care Betty Salam a oficializat relația cu Roberto.

Citește și: Betty Salam, gest bizar de iubire pentru noul iubit. Unde și-a scris numele lui Roberto

