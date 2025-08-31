Betty Salam, gest bizar de iubire pentru noul iubit. Unde și-a scris numele lui Roberto

Betty Salam, fiica celebrului manelist Florin Salam, traversează o perioadă plină de entuziasm și energie pozitivă. Artista și-a făcut recent publică relația cu Roberto Tudor, un tânăr care pare să fi adus în viața ei liniște și echilibru. În scurt timp, cei doi au început să atragă atenția prin aparițiile comune, prin gesturile de afecțiune afișate în spațiul virtual și prin modul în care își împărtășesc povestea cu cei care îi urmăresc.

După o perioadă dificilă, marcată de separarea de fostul soț, Cătălin Vișănescu, Betty Salam pare să fi găsit un nou echilibru. Aparițiile alături de Roberto Tudor sugerează o etapă diferită, marcată de stabilitate și de dorința de a privi spre viitor. Fanii artistei au observat schimbarea de atitudine și energia pozitivă pe care aceasta o emană, iar rețelele sociale au devenit un spațiu în care își exprimă deschis emoțiile și experiențele.

Betty Salam, gest bizar de iubire pentru noul iubit

Un detaliu care a atras privirile fanilor a fost decizia cântăreței de a personaliza produse de make-up cu numele partenerului său. Nu este vorba despre o simplă alegere estetică, ci despre un simbol al apropierii și al dorinței de a-și menține iubitul prezent în fiecare moment al rutinei sale zilnice. Într-o postare pe rețelele sociale, Betty a arătat un ruj inscripționat cu „BTY&RBT”, o combinație creativă dintre numele celor doi.

„Peste tot”, a scris Betty Salam pe Instagram.

Gestul nu a trecut neobservat, fiind interpretat ca o declarație vizuală a noii sale fericiri. În lumea vedetelor, unde fiecare detaliu poate deveni un subiect de discuție, astfel de alegeri capătă rapid vizibilitate. În cazul de față, personalizarea obiectelor de machiaj reflectă nu doar pasiunea artistei pentru domeniul beauty, ci și dorința de a lega această pasiune de viața personală.

Totuși, pentru Betty Salam, un astfel de gest capătă o semnificație aparte. Inscripționarea inițialelor partenerului pe produsele sale de machiaj subliniază atât importanța pe care i-o acordă relației, cât și modul în care aceasta se reflectă în fiecare aspect al vieții sale.

