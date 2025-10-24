Betty Salam, reacție nervoasă după ce a fost criticată din nou în privința relației: ”Altceva mai știți?”

Betty Salam a stârnit multe reacții negative din primul moment în care s-a afișat alături de logodnicul ei, Roberto. După divorțul de Cătălin Vișănescu, fiica lui Florin Salam a oferit rapid altă o șansă iubirii atunci când și-a găsit liniștea în brațele lăutarului din trupa tatălui ei. Ei bine, acest lucru nu a fost văzut prea bine de internauți. Betty le-a dat replica!

Betty Salam și Roberto sunt împreună de doar câteva luni, dar relația lor a evoluat foarte rapid. El a cerut-o în căsătorie în urmă cu puțin timp, iar artista se postează des alături de el și îi face declarații de iubire în online.

Betty Salam, replică pentru cei care îi critică relația

Recent, fiica lui Florin Salam i-a făcut o declarație de dragoste logodnicului ei pe TikTok și a postat un filmuleț cu el. Comentariile au fost împărțite, iar pe lângă cei care îi admiră împreună sunt și cei care consideră că e prea devreme să fie atât de siguri de relația lor.

„Poate ca e greu de crezut cand spunem cuiva cat de multă iubire ne purtăm unul celuilalt într-un timp atat de scurt, dar eu cred că Dumnezeu nu greșește niciodată — El știe când doua suflete sunt făcute să se găsească”, a scris Betty Salam, pe TikTok.

Un internaut a comentat mesajul postat de artistă susținând că iubirea este firească la începutul relației și nu ar trebui să se grăbească să tragă concluzii.

„Sunteți la început, e normal să fie așa”, a scris cineva în comentarii.

Betty Salam, vizibil deranjată de mesajul primit, a oferit o replică acidă în care i-a inclus pe toți cei care îi critică relația cu Roberto:

„Altă replică mai știți? Fiți fericiți, oameni buni, că de asta vă atrageți doar probleme, din cauza gândirii. Sănătate!”, a scris Betty Salam, în comentarii, pe TikTok.

