Ce relație are fiul lui Betty Salam cu Robert, noul ei iubit: „Mă întreabă”

Betty Salam a trecut printr-o perioadă dificilă după divorțul de Cătălin Vișănescu, cu care a avut o relație de mai mulți ani. Viața i-a oferit însă o nouă șansă la fericire, iar acum artista trăiește o poveste de dragoste alături de Roberto. Una dintre cele mai mari preocupări ale sale rămâne însă băiețelul ei, în vârstă de aproape 7 ani, cu care are o relație apropiată și deschisă. Betty a povestit cum a reușit să-l introducă pe noul partener în viața copilului și cum au reușit să se înțeleagă.

Betty Salam a povestit despre cea mai importantă misiune din viața sa, aceea de mamă. Artista a explicat cum și-a prezentat treptat noul partener, Robert, fiului ei, iar cel mic l-a acceptat fără dificultăți. Pentru cântăreață, reacția copilului a fost decisivă, acesta fiind prioritatea ei absolută.

Recent, Matthias a început școala, iar tatăl acestuia nu a putut fi alături deoarece nu se afla în țară. Betty Salam se ocupă de creșterea micuțului, fiind ajutată de Cătălin Vișănescu care încearcă să petreacă cât mai mult timp cu băiatul său.

„Cel mic este foarte deștept, vorbesc cu el ca cu un adult. Eu nu pot ține secrete față de el, aude fără să vrea și mă întreabă. Avem o relație de prietenie. Prima zi de școală a fost cu emoții, bine, mai mult pentru mine. Cătălin nu a fost în prima zi de școală, pentru că nu a fost în țară. Pe Robert l-am introdus ușor, ușor în viața fiului meu, a fost acceptat de cel mic. Dacă nu era un om ok, nu îl acceptam nici eu. Pentru mine primordial este cel mic și era foarte important ca el să accepte”, a declarat Betty Salam pentru Spynews.ro.

La ce școala merge fiul lui Betty Salam

Betty Salam își dorește ca fiul ei să aibă parte de oportunitățile pe care ea nu le-a avut în copilărie. Artista l-a înscris pe băiețel la Școala de Muzică „Dinu Lipatti”, sperând ca acesta să studieze pianul, un vis pe care ea nu l-a putut împlini din cauza restricțiilor impuse de tatăl său. Cu toate că din clasa 0 băiețelul nu va studia niciun instrument muzical, pregătirea va începe din clasa I.

„L-am înscris pe cel mic la școala de muzică, la Dinu Lipatti. Eu îmi doresc să cânte la pian, vom vedea ce îi place și lui. Practic îmi doresc să facă ce nu am făcut eu în copilărie. Pe mine tata nu m-a lăsat la această școală când eram mică și am regretat mult. Celui mic i-am cerut acordul, mi-a spus că își dorește să cânte la pian.” a mai spus fiica lui Florin Salam pentru sursa de mai sus.

CITEȘTE ȘI: Betty Salam, gest bizar de iubire pentru noul iubit. Unde și-a scris numele lui Roberto

Betty Salam și Roberto, primul eveniment la care au participat împreună. Florin Salam, dedicații fără număr pentru iubitul fiicei sale!