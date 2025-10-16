Betty Salam, declarație de dragoste pentru logodnicul ei: „Datoria mea este...”

Betty Salam trăiește momente de bucurie alături de logodnicul ei, Roberto. Artistul din trupa lui Florin Salam a împlinit 25 de ani, iar vedeta i-a transmis un mesaj emoționant. Cei doi radiază de fericire împreună!
Betty Salam și Roberto sunt împreună de doar câteva luni, dar relația lor a evoluat foarte rapid. El a cerut-o în căsătorie în urmă cu puțin timp, iar acum un nou motiv de bucurie a apărut în familia lui Florin Salam: ginerele lui își sărbătorește ziua de naștere.
Cei doi radiază de fericire împreună și postează mereu poze din momentele speciale petrecute în doi. Fiica lui Florin Salam i-a transmis un mesaj de dragoste emoționant logodnicului e. Artista a postat o fotografie alături de el, cu următorul mesaj:
„La mulți ani, dragostea mea! Dumnezeu să îți aducă liniște și iubire în suflet, să aibă grijă de tine oriunde te-ai afla, iar datoria mea este să te fac fericit și să fii împlinit. Te iubesc, te iubesc, te iubesc!”
Betty a mărturisit că Robert are o relație frumoasă cu Matthias, fiul ei. Fiica lui Florin Salam a mărturisit că nu ar fi început o relație cu el dacă fiul ei nu ar fi fost de acord, acesta aflându-se mereu pe primul loc.
„Pe Robert l-am introdus ușor, ușor în viața fiului meu, a fost acceptat de cel mic. Dacă nu era un om ok, nu îl acceptam nici eu. Pentru mine primordial este cel mic și era foarte important ca el să accepte”, a spus Betty Salam în urmă cu ceva timp.
