Betty Salam, declarație de dragoste pentru logodnicul ei: „Datoria mea este...”

Betty Salam trăiește momente de bucurie alături de logodnicul ei, Roberto. Artistul din trupa lui Florin Salam a împlinit 25 de ani, iar vedeta i-a transmis un mesaj emoționant. Cei doi radiază de fericire împreună!

Betty Salam și Roberto sunt împreună de doar câteva luni, dar relația lor a evoluat foarte rapid. El a cerut-o în căsătorie în urmă cu puțin timp, iar acum un nou motiv de bucurie a apărut în familia lui Florin Salam: ginerele lui își sărbătorește ziua de naștere.

Betty Salam, declarație de dragoste pentru Roberto

Cei doi radiază de fericire împreună și postează mereu poze din momentele speciale petrecute în doi. Fiica lui Florin Salam i-a transmis un mesaj de dragoste emoționant logodnicului e. Artista a postat o fotografie alături de el, cu următorul mesaj:

„La mulți ani, dragostea mea! Dumnezeu să îți aducă liniște și iubire în suflet, să aibă grijă de tine oriunde te-ai afla, iar datoria mea este să te fac fericit și să fii împlinit. Te iubesc, te iubesc, te iubesc!”

Betty a mărturisit că Robert are o relație frumoasă cu Matthias, fiul ei. Fiica lui Florin Salam a mărturisit că nu ar fi început o relație cu el dacă fiul ei nu ar fi fost de acord, acesta aflându-se mereu pe primul loc.

„Pe Robert l-am introdus ușor, ușor în viața fiului meu, a fost acceptat de cel mic. Dacă nu era un om ok, nu îl acceptam nici eu. Pentru mine primordial este cel mic și era foarte important ca el să accepte”, a spus Betty Salam în urmă cu ceva timp.

