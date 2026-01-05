Fostul soț a adus-o la capătul puterilor! Influencerița abia mai face față, după un an „imposibil”: „Co-parentingul cu el nu e deloc ușor”

Kim Kardashian ar vrea să lase definitiv în urmă anul 2025. Potrivit apropiaților, vedeta se simte „înfrântă” și „epuizată”, după un an pe care îl consideră cel mai dificil de până acum, atât pe plan profesional, cât și emoțional. Fondatoarea Skims traversează o perioadă extrem de grea, în care viața ei sentimentală pare complet blocată, iar presiunea de a face față la toate începe să-și spună cuvântul.

Potrivit Page Six, Kim Kardashian trece printr-o perioadă dificilă, în care oboseala se resimte destul de mult. O sursă apropiată a declarat despre Kim că abia așteaptă să încheie acest capitol dureros din viața ei: „Pentru Kim, anul acesta a fost foarte greu, poate chiar cel mai greu an din viața ei. A fost epuizant și simte că nu mai poate duce încă unul la fel”.

Vedeta se simte afectată atât de eșecurile profesionale recente, cât și de viața personală extrem de complicată. Se pare că nereușita de a promova examenul de barou a fost o lovitură dureroasă pentru stima ei de sine.

Kim Kardashian a trecut prin clipe dificile

Potrivit apropiaților, Kim întâmpină dificultăți și în rolul de mamă, mai ales în contextul relației tensionate cu fostul soț, Kanye West. „Își iubește copiii enorm, dar este foarte greu să le faci pe toate. Co-parentingul cu Kanye nu e deloc ușor”, a declarat sursa.

Kim și Kanye au împreună patru copii, North, Saint, Chicago și Psalm, iar responsabilitățile zilnice, la care se adaugă presiunea publică, au devenit copleșitoare. Deși a avut câteva relații după divorț, inclusiv cu Pete Davidson și Odell Beckham Jr., Kim simte că nu mai are energie pentru o nouă poveste de dragoste. „Și-ar dori să iubească din nou, dar a ajuns la concluzia că nu le poți avea pe toate. Timpul, copiii, cariera și o relație stabilă par imposibil de împăcat”, a mai spus sursa. Apropiații spun că vedeta s-a îngropa total în muncă, evitând să se mai implice emoțional.

Deși familia încearcă să o încurajeze și să-i spună că totul face parte dintr-un plan mai mare, Kim pare epuizată psihic. „Se simte învinsă. Are impresia că nimeni nu îi înțelege suferința. E obosită și fizic și emoțional”, a mai dezvăluit aceeași sursă. Totuși, potrivit Page Six, Kim ar fi decis să rămână singură o perioadă și să se concentreze pe copii și pe carieră. Deși este una dintre cele mai puternice femei din showbiz, Kim Kardashian traversează o perioadă de vulnerabilitate rar văzută. Între carieră, maternitate și dezamăgiri amoroase, vedeta pare să caute liniște, chiar dacă, de data asta, nu în brațele cuiva.

