Prințul Harry a fost „frustrat” de-a lungul vremii de comparația cu unchiul său, fostul prinț Andrew. Ce spun apropiații Casei Regale

Prințul Harry s-a simțit mult timp frustrat de comparațiile cu unchiul său, fostul prinț Andrew, un sentiment care, conform unor surse, datează dinaintea arestării lui Andrew, dar care oferă acum o perspectivă asupra modului în care Harry a perceput liniile interne ale familiei timp de ani de zile.

Potrivit unei surse apropiate Casei Regale britanice, Harry a fost întotdeauna deranjat de faptul că, deși nu s-a abătut de la regulile monarhiei, a fost nevoit să se îndepărteze de familia sa, în timp ce Andrew „a fost protejat”, scrie People.

„A fost frustrat de comparații. Nu a fost niciodată corect. Harry și-a servit țara, și-a făcut treaba bine și nu s-a angajat niciodată în abateri, totuși și-a pierdut securitatea și locuința, în timp ce Andrew a fost protejat ani de zile”, a declarat o sursă apropiată.

Acest contrast este pus acum într-o nouă lumină, după arestarea lui Andrew, joi, 19 februarie, pe care sursele o descriu ca fiind „jenantă” pentru întreaga familie.

„În acest moment, este trist și jenant pentru întreaga familie. Lasă o pată pe numele tuturor”, spune sursa.

Fostul prinț Andrew a fost arestat

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles al Marii Britanii, a fost arestat sub suspiciunea de abuz în timpul exercitării unei funciții publice.

Andrew, care a împlinit 66 de ani chiar în ziua în care a fost reținut, a negat în repetate rânduri acuzațiile care i-au fost aduse în legătură cu dezvăluirile din dosarul Epstein, dar se pare că autoritățile iau în considerare plângerile la adresa acestuia.

„Ca parte a anchetei, am arestat astăzi, 19 februarie, un bărbat de aproximativ șaizeci de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abuz în funcție publică, și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul se află în custodia poliției în acest moment.

Mai multe mașini de Poliție au sosit la moșia Sandringham din Norfolk joi dimineață. Totul vine după ce poliția din Thames Valley a declarat că a primit o plângere potrivit căreia fostul prinț ar fi divulgat informații confidențiale către Jeffrey Epstein.

CITEȘTE ȘI:

Fostul prinț Andrew a fost arestat. Fratele Regelui Charles e implicat în dosarul Epstein

Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului legat de Jeffrey Epstein