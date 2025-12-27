Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Kim Kardashian, la schi într-un costum de 800 de dolari. Nimeni nu a știut că este ea cea de pe pârtie

De: Daniel Matei 27/12/2025 | 22:10
Sursa foto: Instagram
Kim Kardashian a profitat de vremea rece pentru a merge să schieze și, în același timp, să își facă reclamă la linia de îmbrăcăminte de iarnă, iar fanii nici nu au recunoscut-o.

Vedeta TV în vârstă de 45 de ani, a postat pe pagina sa de Instagram fotografii din excursia sa la munte și a postat mai multe selfie-uri făcute în timp ce se afla la schi.

Ea a purtat un costum special, gri deschis, dintr-o singură piesă, în valoare de 800 de dolari, confecționat din material călduros, produs colaborarea firmei sale, SKIMS, cu marca North Face, scrie Daily Mail. Kardashian a purtat și o pereche de ochelari de schi cu rame negre care îi ascundeau complet fața.

De asemenea, pentru a se asigura că nu îi va fi frig, vedeta de reality show a purtat și pantofi din colecție, al căror preț variază între 90 și 150 de dolari. Ea a adăugat la ținută și o pereche de mănuși negre.

Sursa foto: Instagram

Vedeta a explorat ulterior zona și a vizitat un brad de Crăciun impunător, împodobit cu luminițe și ornamente colorate. Kim a purtat o haină elegantă și pufoasă, și-a tras gluga peste cap, optând pentru o pereche de ochelari de soare mari, care, la fel ca ținuta precedentă, i-a permis să nu fie recunoscută prea ușor.

Kim Kardashian este o fană a sporturilor de iarnă

Kim Kardashian și-a etalat și în trecut pasiunea pentru schi, iar la începutul acestei luni, vedeta s-a bucurat de o sesiune de schi în interior în timp ce se afla la New York. Și în 2023, ea s-a distrat de minune testându-și abilitățile alături de fiica cea mare, North, în vârstă de 12 ani.

Tot marți, personalitatea TV a intrat pe Instagram Stories pentru a distribui clipuri cu luminițe de Crăciun și o privire la ambalarea cadourilor de Crăciun, mai notează sursa citată.

„Hei, am vrut să vă arăt cum împachetez cadourile de Crăciun anul acesta. De fapt, North le-a ales. Am vrut să fie puțin mai festiv. Este materialul din pijamale flanel SKIMS. E drăguț”, a transmis ea pe Instagram.

Cum a sărbătorit familia Kardashian Crăciunul. Au schimbat tradiția pe care o respectau de ani buni

Colanți mulați, posterior celebru și o ciocolată caldă – rețeta lui Kim Kardashian ca să arate „bombiță” și pe pârtie

