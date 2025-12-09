Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Colanți mulați, posterior celebru și o ciocolată caldă – rețeta lui Kim Kardashian ca să arate „bombiță” și pe pârtie

De: Daniel Matei 09/12/2025 | 14:29
Celebra Kim Kardashian a făcut senzație în acest weekend pe străzile din New York, unde a fost surprinsă pregătită de mers la ski.

Kim, în vârstă de 45 de ani, a apărut îmbrăcată în haine de ski produse de brandul său, SKIMS, în colaborare cu North Face, în timp ce se îndrepta spre locul unde urma să filmeze o nouă reclamă pentru produsele sale de iarnă.

Miliardara purta o jachetă albă scurtă din blană artificială, cu fermoar și hanorac, colanți strâmți care îi scoteau în evidență faimosul posterior, cizme ascuțite peste genunchi și mănuși, scrie Daily Mail. Imaginile cu Kim Kardashian îmbrăcată în această ținută îndrăzneață în timp ce se urca într-un SUV negru au făcut înconjurul internetului. Mai târziu, ea și-a păcălit dieta strictă și a băut o ciocolată caldă umplută cu mici bezele, semn că și cei care par „perfecți” au momentele lor de slăbiciune.

Sursa foto: Profimedia

Kim Kardashian își lansează o nouă colecție

Colecția The North Face x SKIMS va fi lansată pe 9 decembrie. Există o gamă extinsă cu designuri reinterpretate, accesorii funcționale și o mini colecție de produse pentru copii. Piesele pentru adulți vor fi disponibile în mărimile XXS-3X, la fel ca linia de anul trecut. Prețurile vor începe de la 55 de dolari și vor ajunge la 800 de dolari, notează sursa citată.

În 2024, colecția inițială de 14 articole avea culori mai neutre. Noua colecție are un aspect proaspăt. Există patru noi combinații de culori. The North Face x SKIMS 2.0 a introdus Bone, Kyanite, Gunmetal, Phoenix și Onyx.

Conform unui comunicat de presă, „produsele noi și cele care revin” vor oferi „confort, stil și funcționalitate în hainele de exterior, straturile de bază care se conturează și hainele versatile”.

Produsele care vor fi lansate în cursul zilei de marți sub egida SKIMS și The North Face sunt în ediție limitată, ceea ce înseamnă că, odată ce acestea vor fi epuizate, ele nu vor mai fi disponibile, mai informează sursa citată.

