Adina Buzatu povestește calvarul prin care a trecut din cauza COVID: ”Opt zile am avut febră 40! Nu puteam să beau nici măcar un pahar cu apă!”

Cunoscuta stilistă, Adina Buzatu, nu a fost ocolită de virusul pandemic SARS-CoV-2. Aceasta povestește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, chinurile prin care a trecut. Adina a avut febră foarte mare timp de o săptămână și au fost chiar momente când nu putea nici să bea din cana de ceai. Stilista s-a refăcut acum, dar spune că în continuare resimte efectele bolii și se tratează pentru a scăpa de sechele!

Adina Buzatu este o persoană foarte activă care face sport zilnic și are mare grijă de alimentația ei. Cu toate acestea, cunoscuta stilistă s-a îmbolnăvit cu virusul SARS-CoV-2. În ciuda faptului că este vaccinată, Adina povestește că forma de boală pe care a avut-o a fost una agresivă:

”După doi ani de zile, timp în care am fost expusă constant și nu am luat acest virus, s-a întâmplat acum când sunt și vaccinată. Tot de la o persoană vaccinată am luat. A fost o formă teoretic ușoară, dar cu febră foarte mare. Am avut opt zile febră 39,5-40. A venit cu tot pachetul de oboseală. Eram într-o stare foarte dificilă. Am avut noroc cu doamna doctor Filofteia Bănicioiu Cijanu și cu doamna doctor Manuela Udrea! Au fost excepționale, m-au tratat și au stat tot timpul la un telefon distanță”

În perioada în care a fost bolnavă, Buzatu nu a luat contact cu nimeni. Aceasta nu a vrut să împrăștie boala, așa că s-a izolat acasă:

”Nu mi-a fost foarte simplu pentru că nu am acceptat ajutorul nimănui pentru a nu împrăștia boala. Am stat singură în casă. La un moment dat nu puteam nici să beau un pahar cu apă sau un ceai, starea nu a fost foarte bună. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine acum”.

”Vreau să mă duc la oxigen hiperbaric!”

Adina povestește ce metode de recuperare folosește după ce a trecut prin boală. Stilista consideră că e important să îi recupereze întregul organism și nu doar plămânii:

”Obosesc destul de repede raportat la cât de sportivă eram eu, însă fac exerciții de respirație zilnic. Iau medicamente pentru recuperarea întregului organism, nu doar a plămânilor. Acum aștept să treacă perioada asta post covid și să mă duc la oxigen hiperbaric. Mie îmi folosește de fiecare dată”.

”Mă bucur că fiica mea nu a fost cu mine!”

Cu toate că a stat singură cât a fost bolnavă, Adina spune că se bucură. În mod normal este nedespărțită de fiica ei, Sarah, dar aceasta a fost plecată la Londra, astfel fiind protejată de virusul contactat de mama ei:

”Am contactat boala într-un context de boală și sistem imunitar foarte scăzut pentru că mama a fost bolnavă o perioadă lungă de timp și am tras tare să fie ea bine. Normal că m-am consumat. Acum e bine mama, dar la momentul respectiv eram expusă. Mă simțeam foarte obosită. Știu exact de ce și cum l-am luat. Îmi pare rau că după doi ani l-am luat, dar până la urmă bine că mi-am revenit. Mă bucur foarte tare că fiica mea Sara era plecată din țară, ea lucrează la Londra și era acolo. Deci nu a luat contact cu mine, mi-ar fi fost foarte greu dacă ar fi luat și ea”.

