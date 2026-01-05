Durere pentru o celebră cântăreață. Diagnosticul crunt primit de fiicele sale: „Probabil nu vor putea să meargă vreodată”

O artistă cunoscută, devenită mamă de gemene anul trecut, a vorbit public despre dificultățile medicale serioase cu care se confruntă fiicele ei. Cele două micuțe au venit pe lume în luna mai, la doar 31 de săptămâni de sarcină, iar perioada recentă a fost una extrem de solicitantă pentru familie.

Cântăreața a povestit că a ajuns în punctul în care a izbucnit în lacrimi, după numeroase vizite la specialiști și investigații medicale repetate.

Durerea cumplită prin care trece Jesy Nelson

Jesy Nelson, în vârstă de 34 de ani, cunoscută pentru activitatea sa în trupa Little Mix, a devenit mamă anul trecut. Cântăreaţa și partenerul acesteia au întâmpinat gemenele în luna mai, însă nașterea prematură a ridicat încă de la început semne de îngrijorare.

Potrivit vedetei, medicii le-ar fi transmis încă de la externare că evoluția fetelor ar putea fi diferită față de cea a altor copii născuți la termen.

În ultimele luni, Jesy Nelson și partenerul ei au consultat mai mulți medici pentru a înțelege exact cu ce afecțiuni se confruntă gemenele. După numeroase evaluări, fetițele, care au acum opt luni, au primit un diagnostic sever: atrofie musculară spinală (AMS) de tip 1, o boală rară și progresivă.

Diagnosticul crunt primit de fiicele sale

Specialiștii au avertizat-o pe artistă că, în ciuda tratamentului început, există posibilitatea ca micuțele să nu își recapete niciodată anumite funcții motorii. Prognosticul rămâne rezervat, iar familia se pregătește pentru un drum lung și dificil.

„După cele mai extenuante trei, patru luni și programări nesfârșite, fetele au fost acum diagnosticate cu o boală musculară severă numită AMS tip 1. Ni s-a spus că probabil nu vor putea să meargă vreodată, că probabil nu își vor mai recăpăta forța gâtului, așa că vor fi cu dizabilități. Așadar, cel mai bun lucru pe care îl putem face acum este să le oferim un tratament și apoi să sperăm la ce mai bine. În decurs de două săptămâni de la primirea diagnosticului… trebuie să le pun pe aparate de respirat și să fac o mulțime de lucruri pe care nicio mamă nu ar trebui să le facă vreodată copilului ei”, a declarat Jesy Nelson pe Instagram.

Deși situația este extrem de dificilă, artista spune că încearcă să rămână optimistă și recunoscătoare pentru faptul că fiicele ei sunt în viață și au acces la tratament. Aceasta a subliniat că, fără intervenția medicală, gemenele ar fi putut să nu supraviețuiască.

„Trebuie să fiu recunoscătoare, pentru că, până la urmă, ele sunt încă aici și acesta este principalul lucru, iar ele au primit tratamentul. Și cred cu tărie că fetele mele vor depăși toate obstacolele”, a mai spus cântăreața.

