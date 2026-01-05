Acasă » Știri » Durere pentru o celebră cântăreață. Diagnosticul crunt primit de fiicele sale: „Probabil nu vor putea să meargă vreodată”

Durere pentru o celebră cântăreață. Diagnosticul crunt primit de fiicele sale: „Probabil nu vor putea să meargă vreodată”

De: David Ioan 05/01/2026 | 18:24
Durere pentru o celebră cântăreață. Diagnosticul crunt primit de fiicele sale: „Probabil nu vor putea să meargă vreodată”

O artistă cunoscută, devenită mamă de gemene anul trecut, a vorbit public despre dificultățile medicale serioase cu care se confruntă fiicele ei. Cele două micuțe au venit pe lume în luna mai, la doar 31 de săptămâni de sarcină, iar perioada recentă a fost una extrem de solicitantă pentru familie.

Cântăreața a povestit că a ajuns în punctul în care a izbucnit în lacrimi, după numeroase vizite la specialiști și investigații medicale repetate.

Durerea cumplită prin care trece Jesy Nelson

Jesy Nelson, în vârstă de 34 de ani, cunoscută pentru activitatea sa în trupa Little Mix, a devenit mamă anul trecut. Cântăreaţa și partenerul acesteia au întâmpinat gemenele în luna mai, însă nașterea prematură a ridicat încă de la început semne de îngrijorare.

Potrivit vedetei, medicii le-ar fi transmis încă de la externare că evoluția fetelor ar putea fi diferită față de cea a altor copii născuți la termen.

Diagnosticul cumplit pe care l-au primit fetiţele gemene ale cântăreţei Jesy Nelson. Foto: Instagram

În ultimele luni, Jesy Nelson și partenerul ei au consultat mai mulți medici pentru a înțelege exact cu ce afecțiuni se confruntă gemenele. După numeroase evaluări, fetițele, care au acum opt luni, au primit un diagnostic sever: atrofie musculară spinală (AMS) de tip 1, o boală rară și progresivă.

Diagnosticul crunt primit de fiicele sale

Specialiștii au avertizat-o pe artistă că, în ciuda tratamentului început, există posibilitatea ca micuțele să nu își recapete niciodată anumite funcții motorii. Prognosticul rămâne rezervat, iar familia se pregătește pentru un drum lung și dificil.

„După cele mai extenuante trei, patru luni și programări nesfârșite, fetele au fost acum diagnosticate cu o boală musculară severă numită AMS tip 1. Ni s-a spus că probabil nu vor putea să meargă vreodată, că probabil nu își vor mai recăpăta forța gâtului, așa că vor fi cu dizabilități. Așadar, cel mai bun lucru pe care îl putem face acum este să le oferim un tratament și apoi să sperăm la ce mai bine. În decurs de două săptămâni de la primirea diagnosticului… trebuie să le pun pe aparate de respirat și să fac o mulțime de lucruri pe care nicio mamă nu ar trebui să le facă vreodată copilului ei”, a declarat Jesy Nelson pe Instagram.

Deși situația este extrem de dificilă, artista spune că încearcă să rămână optimistă și recunoscătoare pentru faptul că fiicele ei sunt în viață și au acces la tratament. Aceasta a subliniat că, fără intervenția medicală, gemenele ar fi putut să nu supraviețuiască.

„Trebuie să fiu recunoscătoare, pentru că, până la urmă, ele sunt încă aici și acesta este principalul lucru, iar ele au primit tratamentul. Și cred cu tărie că fetele mele vor depăși toate obstacolele”, a mai spus cântăreața.

CITEŞTE ŞI: Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea!

Fostul soț a adus-o la capătul puterilor! Influencerița abia mai face față, după un an „imposibil”: „Co-parentingul cu el nu e deloc ușor”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii au făcut înconjurul internetului
Showbiz internațional
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii au făcut înconjurul…
Ce ar putea însemna pentru politica mondială capturarea lui Nicolás Maduro. „Cel mai rău lucru este că a funcționat”
Showbiz internațional
Ce ar putea însemna pentru politica mondială capturarea lui Nicolás Maduro. „Cel mai rău lucru este că a…
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Mediafax
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova...
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Mediafax
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie,...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
Digi24
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. ...
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. Vedeta a răbufnit: „Să-i toc banii, să-l jecmănesc”
Moarte misterioasă în Călărași! Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit decedat în ...
Moarte misterioasă în Călărași! Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit decedat în cabinetul său. Ce au văzut polițiștii când au intrat
Împăcare surprinzătoare în showbizul românesc! Și-au mai dat o șansa în 2026 și au fugit în ...
Împăcare surprinzătoare în showbizul românesc! Și-au mai dat o șansa în 2026 și au fugit în vacanță: „Nimic schimbat”
Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea!
Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea!
Regulile Feng Shui pentru 2026. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc la bani
Regulile Feng Shui pentru 2026. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc la bani
Vezi toate știrile
×