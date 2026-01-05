Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea!

Incendiul din Crans-Montana, Elveția, a semănat cu un adevărat război pentru salvatorii care au intervenit la fața locului, a declarat șeful pompierilor, David Vocat.

El a vorbit luni, 5 ianuarie, la BFMTV, despre operațiunea „foarte complicată” pe care a condus-o pentru salvarea celor 40 de victime și a celor 119 răniți din incendiul care a avut loc într-un bar din Elveția în ajunul Anului Nou. Vocat a comparat incendiul din stațiunea elvețiană cu atentatele teroriste de la Paris sau de la New York.

„Până la 01:30 dimineața totul mersese bine, m-am gândit: «în sfârșit un Revelion frumos». La 1:31 dimineața: alarmă roșie de incendiu, explozie și incendiu la barul Le Constellation”, a povestit el.

În noaptea aceea, David Vocat și echipa sa se numărau printre cei aproximativ cincisprezece pompieri prezenți la secție.

„Am contactat imediat sediul poliției cantonale pentru a solicita elicoptere suplimentare. Poate că a părut mult timp pentru tinerii care erau acolo (…) dar am făcut tot ce am putut”, a povestit el.

Ajutorul acordat de tinerii prezenți, crucial pentru pompieri

Vorbind despre circumstanțele dramatice ale incendiului, David Vocat a lăudat ajutorul neprețuit acordat pompierilor de către tineri în salvarea victimelor.

„Ne-au ajutat (…) Era ca o zonă de război, iar noi am făcut ce am putut. Mă gândesc la toți acei tineri care au văzut acele imagini. Trebuie să fie foarte greu pentru ei”, a mărturisit pompierul.

Pompierul a spus că mulți dintre colegii săi nici nu sunt pregătiți suficient pentru a face față unor situații de acest tip. Spre deosebire de pregătirea „foarte avansată” pe care o primesc pompierii francezi, cei din Elveția sunt „toți voluntari”, subliniază David Vocat.

„Nimeni nu ar trebui să vadă aceste imagini, nu am fost niciodată pregătit pentru așa ceva”, spune Vocat.

Conform primelor concluzii ale anchetei, se pare că artificiile atașate unor sticle de șampanie plasate prea aproape de tavanul subsolului barului ar fi cauza tragediei.

Zeci de morți după tragedia din Crans-Montana

O adevărată tragedie a avut loc în Elveția, în noaptea dintre ani. Peste 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni. Unul dintre proprietarii Le Constellation, barul în care a avut loc tragedia, a făcut acum primele declarații. Ce spune aceasta despre tot ce s-a întâmplat?

Explozia a fost devastatoare și a făcut numeroase victime. Oamenii au încercat să iasă în grabă, iar lipsa unor ieșiri de siguranță adecvate a agravat situația. Peste 100 de persoane au fost rănite și au fost transportate la spital, iar medicii au confirmat peste 40 de decese.

