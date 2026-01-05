Acasă » Știri » Știri externe » Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea!

Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea!

De: Daniel Matei 05/01/2026 | 18:12
Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea!
Sursa foto: Profimedia/Colaj CANCAN
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Incendiul din Crans-Montana, Elveția, a semănat cu un adevărat război pentru salvatorii care au intervenit la fața locului, a declarat șeful pompierilor, David Vocat.

El a vorbit luni, 5 ianuarie, la BFMTV, despre operațiunea „foarte complicată” pe care a condus-o pentru salvarea celor 40 de victime și a celor 119 răniți din incendiul care a avut loc într-un bar din Elveția în ajunul Anului Nou. Vocat a comparat incendiul din stațiunea elvețiană cu atentatele teroriste de la Paris sau de la New York.

„Până la 01:30 dimineața totul mersese bine, m-am gândit: «în sfârșit un Revelion frumos». La 1:31 dimineața: alarmă roșie de incendiu, explozie și incendiu la barul Le Constellation”, a povestit el.

În noaptea aceea, David Vocat și echipa sa se numărau printre cei aproximativ cincisprezece pompieri prezenți la secție.

„Am contactat imediat sediul poliției cantonale pentru a solicita elicoptere suplimentare. Poate că a părut mult timp pentru tinerii care erau acolo (…) dar am făcut tot ce am putut”, a povestit el.

Ajutorul acordat de tinerii prezenți, crucial pentru pompieri

Vorbind despre circumstanțele dramatice ale incendiului, David Vocat a lăudat ajutorul neprețuit acordat pompierilor de către tineri în salvarea victimelor.

„Ne-au ajutat (…) Era ca o zonă de război, iar noi am făcut ce am putut. Mă gândesc la toți acei tineri care au văzut acele imagini. Trebuie să fie foarte greu pentru ei”, a mărturisit pompierul.

Sursa foto: Profimedia

Pompierul a spus că mulți dintre colegii săi nici nu sunt pregătiți suficient pentru a face față unor situații de acest tip. Spre deosebire de pregătirea „foarte avansată” pe care o primesc pompierii francezi, cei din Elveția sunt „toți voluntari”, subliniază David Vocat.

„Nimeni nu ar trebui să vadă aceste imagini, nu am fost niciodată pregătit pentru așa ceva”, spune Vocat.

Conform primelor concluzii ale anchetei, se pare că artificiile atașate unor sticle de șampanie plasate prea aproape de tavanul subsolului barului ar fi cauza tragediei.

Zeci de morți după tragedia din Crans-Montana

O adevărată tragedie a avut loc în Elveția, în noaptea dintre ani. Peste 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni. Unul dintre proprietarii Le Constellation, barul în care a avut loc tragedia, a făcut acum primele declarații. Ce spune aceasta despre tot ce s-a întâmplat?

Explozia a fost devastatoare și a făcut numeroase victime. Oamenii au încercat să iasă în grabă, iar lipsa unor ieșiri de siguranță adecvate a agravat situația. Peste 100 de persoane au fost rănite și au fost transportate la spital, iar medicii au confirmat peste 40 de decese.

CITEȘTE ȘI:

Primele declarații ale patronului barului din Elveția, care a ars în Crans Montana: ”Nu putem dormi, nu putem mânca”

Povestea fotbalistului care și-a salvat iubita din flăcările care au cuprins clubul din Crans-Montana. La doar 19 ani, este în stare gravă în spital

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce ar putea însemna pentru politica mondială capturarea lui Nicolás Maduro. „Cel mai rău lucru este că a funcționat”
Showbiz internațional
Ce ar putea însemna pentru politica mondială capturarea lui Nicolás Maduro. „Cel mai rău lucru este că a…
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolás Maduro, și cum a ajuns cea mai puternică femeie din Venezuela
Showbiz internațional
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolás Maduro, și cum a ajuns cea mai puternică femeie din Venezuela
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Mediafax
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova...
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Mediafax
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie,...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
Digi24
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. ...
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. Vedeta a răbufnit: „Să-i toc banii, să-l jecmănesc”
Moarte misterioasă în Călărași! Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit decedat în ...
Moarte misterioasă în Călărași! Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit decedat în cabinetul său. Ce au văzut polițiștii când au intrat
Împăcare surprinzătoare în showbizul românesc! Și-au mai dat o șansa în 2026 și au fugit în ...
Împăcare surprinzătoare în showbizul românesc! Și-au mai dat o șansa în 2026 și au fugit în vacanță: „Nimic schimbat”
Durere pentru o celebră cântăreață. Diagnosticul crunt primit de fiicele sale: „Probabil nu vor ...
Durere pentru o celebră cântăreață. Diagnosticul crunt primit de fiicele sale: „Probabil nu vor putea să meargă vreodată”
Regulile Feng Shui pentru 2026. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc la bani
Regulile Feng Shui pentru 2026. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc la bani
Vezi toate știrile
×