De: Paul Hangerli 05/01/2026 | 06:50
Știe nu doar secretul gustului, ci și al echilibrului! Celebrul Chef dă din pedale când nu face plating
Chef Foa a găsit rețeta succesului! Echilibrul e secretul! CANCAN.RO l-a surprins pe Florin Scripcă, alias Chef Foa, când a ieșit la pedalat cu familia, semn clar că de sărbători nu s-a făcut foamea. S-a muncit la digestie. Mult.

Nici nu vrem să ne imaginăm ce-a fost la el acasă de Crăciun și Revelion. Ce fine dining, ce plating cu penseta? La Foa s-a mâncat ca la Popota Unității când fac ofițerii petrecere. Legenda spune că, în patru (el, soția și cei doi copii), s-au evaporat următoarele: două oale de 30 de litri pline cu sarmale, o foaie de slănină cât ziarul, 1,5 kg de jumări, 10 caltaboși, 5 sângereți, 20 de perechi de cârnați, 4 tăvi de piftie, 52 găleți de 10 litri de salată de boeuf (ok, poate 5, dar sună mai bine), doi purcei de lapte la cuptor, plus 6 cozonaci.

Chef Foa a ieșit cu familia la pedalat

La Revelion, meniul a continuat lejer: jumătate de vițel la proțap, 4 crapi de 2 kg, 3 kg de struguri albi, două torturi (unul diplomat și unul cu ciocolată) și o tavă serioasă de lămâiță. Așa, preventiv. Să nu ni se facă FOA. Adică foame. Bine, sunt presupuneri ce enumerăm noi aici, dar așa ne imaginăm că arată sărbătorile acasă la chefii noștri.

Chef Foa a ieșit la pedalat cu familia

Acum, după ce s-au „rostogolit” strategic spre oglindă, cei patru au decis că e momentul adevărului: bicicletele. O tură prin oraș ca să ardă din rezervele strategice depuse cu sârguință de corp și „ajutat” intens de Chef Foa. Pedalat cu sens, nu sprinturi de influencer, un cardio cinstit, de familie, post-sărbători.

Florin Scripcă, cunoscut online drept Chef Foa, nu e doar personaj de TikTok. E chef practicant, cu bucătărie reală în spate, devenit viral pentru că spune lucrurilor pe nume. Rețete simple, de viață, explicate pe șleau, fără fițe și fără promisiuni de stele Michelin.

Bucătarul știe cât de important e echilibrul după sărbători

Stilul? Relaxat, autoironic, uneori brutal de sincer. Vorbește despre mâncare ca necesitate, nu spectacol. De-aia prinde la Gen Z, studenți și toți cei care vor să mănânce bine repede și ieftin. Într-un online plin de plating perfect, Foa vine cu realism, glume și cuțitul pe masă. A fost și jurat la MasterChef, dar fără să-și piardă busola și să o dea în diverse. Mâncarea trebuie să țină de foame!

La Foa nu se face foamea, se face mișcare după. Iar dacă l-ai văzut pe bicicletă, nu e pentru trend, e pentru că sărbătorile au fost serioase. Respect.

