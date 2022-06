Chef Foa muncește din greu, de dimineața până seara, dar, când e vorba de familia lui, spune, direct, STOP! Așa a făcut zilele trecute, când afacerile le-a lăsat în grija altora și a ieșit, la plimbare, în parcul Herăstrău. Soția și cei doi copii au fost prioritatea. Ce i s-a întâmplat, însă, acolo? CANCAN.RO are imaginile și răspunsul și vi le prezintă, în exclusivitate.

Chef Foa, așa cum este mult mai cunoscut juratul de la Masterchef, a ieșit la plimbare în parc alături de soție și de cei doi copii. Cel mai mare, de patru ani, a avut chef să se cocoațe pe bicicletă. Dorința i s-a îndeplinit! Cei doi, tatăl și fiul, au încălecat pe-o șa și…

Pe alei au luat-o, când mai tare, când mai încet, doar că, la un hop, fiul s-a prăvălit. Nu s-a speriat, dar Chef Foa a intervenit cât ai zice pește. L-a ridicat pe micuț, l-a făcut să râdă. Repede s-a rezolvat totul.

În scurt timp, soția și celălalt copilaș, aflat în landou, s-au apropiat. Au schimbat câteva vorbe, au drăgălit câinele lor, un dog german cu chef de joacă. Dar bicicleta are prioritate. Așa că Florin și fiul mai mare au dat turație maximă și au dispărut pe alei. Dar timpul s-a scurs parcă mult prea repede, iar familia cunoscutului bucătar s-a reunit în buza parcului și s-a îndreptat spre casă.

Chef Foa e bucătar de mic

Celebritatea i-a adus-o, fără îndoială, televiziunea! Dar dincolo de reality show-urile la care a participat, Florin Scripcă a dezvoltat o afacere în domeniul în care, evident, excelează. Fiind pasionat de bucătărie de când era copil, familia l-a încurajat să meargă pe acest drum.

Astfel, Florin avea să se angajeze chiar la compania de catering a celebrului bucătar Jamie Oliver. A mai lucrat și într-un pub cu o stea Michelin și apare în cartea de prezentare a Rhubar & Blistering & Bar & Catering.

A studiat în Anglia, Franța și Italia, după care a revenit în România și și-a deschis propria afacere, cu restaurante.

„Am spălat oale, tigăi, frigidere, iar după o vreme am trecut la curățat legume. Evoluasem deja! A urmat asezonarea salatelor, apoi am trecut la mâncare caldă și tot așa, până când am ajuns acolo unde visam când eram în bucătărie cu mama – să fac eu mâncarea și cineva să se bucure de ea. A fost o experiență foarte utilă și un traseu pe care orice junior care ajunge într-o bucătărie ar trebui să îl parcurgă”, mărturisea Florin Scripcă.

Afacerea pe care Chef Foa a deschis-o

Flavours este afacerea pe care și-a deschis-o Florin Scripcă, alături de frații lui, și are mai multe servicii. Chiar el avea să dezvolte, într-un interviu.

”Flavours este această afacere și se ocupă de restaurante-concept, de catering, de Street Food-uri, de Tailor-made Events, servicii pe diferite niveluri, de la catering de corporate – unde se trimit câteva produse la prânz pentru coffee break – până la high-end, unde clientul dorește «o nebunie» și e dispus să plătească și noi oferim tot ce e mai bun în materie de gust, ambianță, muzică, servire.

În afară de asta, gătim și în trei școli private, unde hrănim peste 3.000 de copii zilnic. Avem și locații deschise zilnic, în clădiri de birouri unde servim în jur de 600 de oameni într-un interval de două ore, de la ora 12 la ora 14. În afară de asta, am numeroase colaborări. Între timp, am publicat prima mea carte de bucate, «Chef Foa – Streed Food: Asia». Vor urma și altele.

Am dezvoltat și o soluție pentru masa de prânz: se numește «7 minutes by Chef Foa». Un ajutor pentru oamenii ocupați sau care nu vor sau nu știu să gătească, dar care doresc să mănânce sănătos.

Este un proiect dezvoltat în colaborare cu nutriționistul Cristi Mărgărit. Toate astea sunt doar «o mică parte» din ceea ce fac.

Cu riscuri și sacrificii. Timpul alături de familie e cel mai mare sacrificiu. Dar m-am obișnuit cu ritmul ăsta de la 17 ani. Scopul nu a fost să fac bani, să devin bucătar ca să mă îmbogățesc. Mi-am dorit să mă fac bucătar ca să fiu bucătar”, a povestit Chef Foa.

