Trendul alimentar din 2026 care schimbă regulile slăbitului! Cum să mănânci mai mult și să scapi de kilograme

De: Diana Cernea 05/01/2026 | 17:48
Rezoluțiile de Anul Nou sunt mereu aceleași, vrei să slabești, să mănânci mai sănătos, să renunți la excese. Dar ce-ar fi dacă nu ar trebui să mănânci mai puțin, ci mai mult? Specialiștii spun că o nouă abordare face furori în 2026 și promite rezultate reale fără să faci foamea, să te simți frustrat sau să ții diete extreme. Tot mai mulți nutriționiști recomandă așa-zisul ‘volume eating’ sau mâncatul cantitativ, un stil alimentar care îți permite să mănânci porții generoase, dar inteligent gândite, astfel încât să nu îți sabotezi silueta.

Problema dietelor clasice este simplă. Acestea se bazează aproape exclusiv pe restricție. Mănânci mai puțin, te simți flămând, obosit și lipsit de energie, iar în timp corpul reacționează exact invers decât ți-ai dori. Metabolismul încetinește, pofta de mâncare crește, iar motivația dispare.

Cum să slăbești cu dieta volumetrică. sursă foto – Freepik

Potrivit Daily Mail, specialiștii explică faptul că atunci când reducem drastic caloriile, organismul intră în „modul de supraviețuire”. Apar poftele, oboseala și celebrul efect de ‘yo-yo’. De aici și tentația multora de a apela la soluții radicale: pastile, injecții pentru slăbit sau chiar intervenții chirurgicale.

Cum să mănânci mai mult și să slăbești

Conceptul este simplu și surprinzător de eficient: mănânci porții mari, dar cu un aport caloric redus. Adică alegi alimente bogate în fibre, apă și nutrienți, care umplu stomacul fără să încarce organismul. Legumele, fructele, cerealele integrale, leguminoasele și proteinele slabe devin baza meselor. În locul alimentelor cu multe calorii, cum sunt produsele ultraprocesate, alegi variante care îți oferă o senzație de sațietate reală. Specialiștii explică faptul că stomacul și creierul reacționează mai degrabă la volumul de mâncare decât la numărul de calorii. Cu cât farfuria este mai plină de alimente sănătoase, cu atât senzația de sațietate apare mai repede și durează mai mult.

Un alt mare avantaj al acestui stil alimentar este aportul crescut de fibre, esențial pentru digestie, controlul glicemiei și sănătatea intestinală. Majoritatea oamenilor consumă mult sub doza recomandată zilnic, iar acest lucru este asociat cu creșterea în greutate și probleme metabolice. În plus, mâncatul cantitativ nu presupune interdicții. Nu elimini complet alimentele preferate din regimul tău, ci le echilibrezi. În loc să reduci porțiile până la frustrare, le diluezi în mod inteligent, cu legume, cereale integrale sau proteine slabe. Dieta viitorului nu mai înseamnă foame, vinovăție sau restricții absurde. În 2026, cheia pare să fie echilibrul: mănânci suficient, alegi inteligent și îți lași corpul să funcționeze așa cum a fost conceput. Pe scurt, mănânci mai mult, dar te simți mai sătul și slăbești mai ușor.

