Cele 2 alimente pe care nu ar trebui să le mai consumăm în 2026. Medicii nutriționiști ne sfătuiesc să renunțăm definitiv la ele, anul acesta

Este început de an, iar în această perioadă, mai ales după excesele de sărbători, mulți sunt cei care se gândesc că ar trebui să aibă o viață mai sănătoasă și „amenință” că intră la dietă. Ei bine, cei care își doresc o viață mai sănătoasă și o dietă mai echilibrată trebuie să renunțe neapărat la aceste două alimente. Medicii nutriționiști ne sfătuiesc clar să nu le mai consumăm, căci ne fac mult rău.

În anul 2026, atenția nutriționiștilor și a reglementărilor europene se mută radical de la număratul caloriilor la gradul de procesare al alimentelor. Principalul inamic nu mai este doar grăsimea sau zahărul, ci „alimentul ultra-procesat” (UPF). În aceste context, există câteva alimente care au primit „interzis” din parte nutriționiștilor.

Cele 2 alimente pe care nu ar trebui să le mai consumăm în 2026

Medicii nutriționiști atrag atenția în acest an asupra alimentele ultra-procesate (UPF). Aceasta este categoria „neagră” a anului 2026. Studii recente publicate în The Lancet arată că acestea afectează aproape toate organele majore.

Specialiștii spune că alimentele din această categorie pe care trebuie să le evităm neapărat sunt supele instant și pachetele de tăiței „cup noodles”. Pe listă se mai adaugă și batoanele proteice cu mai mult de 5-7 ingrediente și mâncarea de tip „ready-to-eat” care rezistă luni de zile pe raft.

Aceste alimente conțin emulsificatori și conservanți care distrug microbiomul intestinal și sunt legați de creșterea riscului de depresie și boli cardiovasculare.

De asemenea, pe lista „neagră” a alimentelor au fost introduse și unele mezeluri. Organizația Mondială a Sănătății și noile ghiduri din 2025-2026 sunt tot mai stricte cu aceste produse. Astfel, nutriționiștii ne sfătuiesc să evităm parizerul, salamurile ieftine, baconul plin de nitrați sau crenvurștii.

Aceste alimente sunt clasificate ca agenți cancerigeni de grup 1. În plus, conținutul imens de sodiu și aditivi (precum monoglutamatul de sodiu) pune o presiune uriașă pe rinichi și inimă.

Așadar, cei care vor să înceapă anul 2026 cu o dietă echilibrată trebuie să stea departe de aceste produse. Deși reprezintă alegeri ieftine și rapide, mesele pe baza lor ne pot face mult rău.

