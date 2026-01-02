Cum slăbim sănătos după sărbători. Greșeala pe care mulți români o fac. Cori Grămescu: “Lumea nu înțelege!”

După mesele bogate de sărbători, mulți români vor să slăbească rapid, „de la 1 ianuarie”. Însă metodele drastice pot face mai mult rău decât bine. Nutriționistul și antrenorul de fitness Cori Grămescu explică, într-un interviu pentru CANCAN.RO, care sunt pașii realiști pentru o slăbire sănătoasă și de ce dietele-minune pot fi periculoase.

Excesele alimentare din perioada sărbătorilor lasă urme nu doar pe cântar, ci și asupra metabolismului. Dorința de a slăbi rapid îi împinge pe mulți către soluții extreme, fără rezultate pe termen lung. Cori Grămescu, nutriționist și antrenor de fitness, vorbește pentru CANCAN.RO despre greșelile frecvente făcute după Revelion, importanța echilibrului alimentar, rolul sportului și strategiile simple care ne pot ajuta să revenim la o formă bună fără a ne înfometa.

Slăbit „de la 1 ianuarie”? De ce graba poate face mai mult rău decât bine

CANCAN.RO: Mulți și-au pus în plan să slăbească „de luni”, de la 1 ianuarie. Care ar fi primii pași realiști pentru cineva care vrea să își recâștige silueta după sărbători?

Cori Grămescu: Mai în glumă, mai în serios, anul acesta slăbirea de „Anul Nou” va începe cel mai probabil pe 12 ianuarie, pentru că avem vacanța copiilor de iarnă, Sf. Vasile, Sf. Ion, Boboteaza, toate la început de an.

Dar un plan realist ar fi să nu începem cu o schimbare absolut dramatică față de rutina noastră uzuală. De exemplu, dacă acum nu facem deloc sport, probabil va fi imposibil să reușim din prima să ajungem la 4–5 antrenamente pe săptămână. Sau, dacă acum nu planificăm în niciun fel mesele și mâncăm haotic, e greu de crezut că vom reuși să implementăm altceva decât o dietă foarte restrictivă și inutil simplificată, care ne ține obosiți și flămânzi.

Primii pași realiști ar fi să ne propunem o modificare cu 20% în bine a comportamentului nostru uzual – să începem să facem cumpărături în mod organizat o dată pe săptămână, să gătim mâncarea în avans, să mâncăm legume la fiecare masă și proteine slabe, să bem 2,5 litri de apă pe zi și să facem zilnic măcar 20 de minute de mișcare, plus cel puțin 2–3 antrenamente pe săptămână.

Este foarte important să ne antrenăm mintea pentru planificare și constanță, în contrast cu „ce am chef să fac azi”. Cred că este cel mai puternic început într-un proces corect și coerent de slăbire.

Panica, detoxurile și foamea: cele mai mari greșeli după sărbători

CANCAN.RO: După excesele alimentare din perioada sărbătorilor, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac când încearcă să slăbească și cum putem minimiza aportul caloric fără a ne înfometa?

Cori Grămescu: Cel mai des văd multă panică și un soi de gândire magică. Mulți oameni vor să slăbească în trei săptămâni kilograme acumulate de prin octombrie încoace și nu conștientizează că slăbirea durează, de regulă, mai mult decât perioada în care acele kilograme s-au depus.

Există și această gândire magică ce ne face să credem că facem un detox, un pic de foame și gata, am scăpat de povara kilogramelor. Lumea nu înțelege că, dincolo de un număr pe cântar, grăsimea este activă hormonal și metabolic. Efectele kilogramelor în plus nu „se șterg” cu un detox sau niște ceaiuri, shake-uri ori suplimente în cure de două săptămâni. Oamenii se grăbesc prea tare să slăbească, se deproteinează, își stresează și mai tare corpul eliminând prea multe legume și fructe, se îndoapă cu suplimente și ceaiuri de slăbire și își cresc și mai mult nivelul de stres corporal.

CANCAN.RO: Cât de important este să numărăm caloriile și cât de eficient este acest lucru pentru a reveni la silueta dorită după sărbători?

Cori Grămescu: Slăbirea se bazează pe deficit caloric, deci trebuie să avem o înțelegere a mărimii porțiilor și a raporturilor dintre carbohidrați, grăsimi, proteine și fibre pentru a putea rezista în deficit caloric fără să suferim de foame și oboseală decizională.

Din acest punct de vedere, aș spune că este important să ne educăm în privința compoziției nutriționale a alimentelor înainte de calorii și să ne obișnuim să monitorizăm cantitățile de alimente consumate în mod concret. Degeaba folosim aplicații de calorii dacă nu cântărim fiecare ingredient în parte; cel mai des, orientându-ne „ochiometric”, vom fi mai mereu în eroare legat de ce mâncăm efectiv. Deci aș spune că este important să înțelegem caloriile și deficitul caloric, dar nu este esențial să dezvoltăm o obsesie pentru calorii.

Dietele „minune”, un pericol real: „Restricțiile abrupte duc la episoade de mâncat necontrolat”

CANCAN.RO: „minune” sau extreme, precum keto sau excluderea unor categorii alimentare, ajută cu adevărat sau dau rezultate doar temporare? Pot fi periculoase?

Cori Grămescu: O intervenție abruptă de restricționare severă a caloriilor și/sau a grupelor alimentare corelează puternic cu episoade de mâncat impulsiv sau necontrolat. Ocazional, pot fi și periculoase pentru sănătate, mai ales când vorbim de afecțiuni medicale preexistente. De exemplu, problemele de constipație, balonare sau colon iritabil se agravează când mâncăm dezechilibrat, persoanele cu diabet nu ar trebui să facă posturi lichide, iar persoanele cu probleme de rinichi nu ar trebui să urmeze planuri alimentare hiperproteice, cu deficit caloric mare, cum este cazul programelor de slăbit cu shake-uri de slăbire. Cel mai bun sfat pe care îl pot da este să aleagă să lucreze cu specialiști acreditați. Dacă au probleme de sănătate, să meargă la dietetician-nutriționist și la medic specialist pentru supraveghere medicală și să nu urmeze diete de la antrenori de fitness sau tehnicieni nutriționiști. În general, să nu se grăbească să slăbească repede și impulsiv.

CANCAN.RO: Ce rol are sportul în perioada de slăbire de după sărbători și cât de mult trebuie să facem mișcare pentru a vedea rezultate vizibile și sănătoase?

Cori Grămescu: Sportul este important, aș zice chiar esențial în slăbirea sănătoasă, dar nu sub forma unui „credit de calorii”, cum crede lumea, ci ca suport metabolic și ancoră comportamentală și motivațională în procesul de slăbire. Nu putem niciodată să ne antrenăm cât putem să mâncăm, iar lumea nu conștientizează că activitatea fizică de tip fitness „consumă” cel mult 10% din caloriile noastre zilnice. Pentru slăbire trebuie să ținem cont mai ales de cât mâncăm, care este input-ul caloric și energetic mediu, calculat pe perioade lungi de timp – minimum 2–3 luni. Este foarte important să înțelegem ce face sportul și ce face dieta în procesele de slăbire: sportul remodelează corpul, echilibrează articulațiile, încetinește pierderea de masă musculară în slăbire, pe când dieta conduce la scăderea de greutate, stabilizează senzația de foame și nivelul de energie zilnică, reduce procentul de grăsime corporală și, ideal, susține masa musculară.

CANCAN.RO: Care sunt strategiile simple și practice pentru a rămâne consecvenți în dietă, chiar dacă apar tentații sau mese festive în ianuarie?

Cori Grămescu: Este foarte important să nu ne restricționăm sever, să distribuim constant, dar moderat, „ispitele” alimentare și să înțelegem că avem 365 de zile într-un an. Contează foarte mult ce facem în cele 360 de zile care nu sunt Crăciun și Revelion, mult mai mult decât ce facem în aceste cinci zile festive. Pentru clienții mei fac în fiecare an meniu de sărbători care conține și sarmale, și cozonac, și piftie, și salată boeuf, dulciuri tradiționale și răcituri – un meniu calculat pentru caloriile de menținere și care să conțină zilnic câte o porție de dulce și un preparat tradițional festiv. De putut se poate, dacă ne planificăm mesele și avem mentalitatea corectă, în care să ne tratăm corpul cu respect, onorându-ne în egală măsură poftele alimentare și bucuria acestei perioade festive.

