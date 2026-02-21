Orașul din România în care angajații primăriei au încasat 1.000.000 de euro în 2025. Are doar 11.000 de locuitori

Un oraș din România plătește salarii uriașe, iar ajutoarele sociale sunt și ele pe lista bugetului din oraș. Vezi mai jos pe ce a cheltuit primăria o sumă enormă.

Chiar dacă reforma administrației locale este blocată, un oraș din județul Hunedoara oferă atât salarii consistente, cât și ajutoare sociale. Sumele sunt foarte mari, iar în vara anului trecut au chemat și un artist la zilele orașului, acolo unde s-au mai cheltuit foarte mulți bani.

Orașul Simeria are o populație mică față de acum 10 ani, mai scăzută cu 25%. În ciuda acestui fapt, cheltuielile orașului sunt în continuare foarte mari. Anul trecut, de exemplu, Simeria a avut o datorie la ANAF în valoare de 1.500.00 de lei.

Câți locuitori are orașul Simeria, din județul Hunedoara

Localitatea Simeria are în prezent 11.000 de locuitori. Chiar dacă numărul acestora este relativ mic, primăria dă sume mari pe salarii și pe ajutoare sociale. Conform planului de cheltuieli din anul 2025, primăria municipiului a avut un buget ridicat pentru salarii.

Suma pusă la dispoziție a fost de 5.116.000 de lei, adică aproximativ 1.000.000 de euro. Ajutoarele sociale s-au regăsit, de asemenea, în bugetul de anul trecut. Pentru acestea, primăria a alocat 3.700.000 de lei, echivalentul a circa 750.000 de euro.

Pe ce a mai cheltuit primăria bani

Simeria are datorii fiscale foarte mari, iar suma totală pe care o acordă salariilor și ajutoarelor sociale ajunge la 10.000.000 de lei. Dar localitatea nu se lasă mai prejos nici la zilele orașului. Aceștia au chemat anul trecut trupa Voltaj și alți artiști mari, precum Celia, Puiu Codreanu și Robert Târnoveanu. Nu putea să lipsească de la marele eveniment nici jocul de artificii. Toate acestea au presupus cheltuieli uriașe, pe care Consiliul Local le-a ținut secrete.

Unde primăriile nu își permit salarii mari

Dacă Simeria oferă salarii exorbitante, există și comune în care primăriile sunt mai modeste. Primăria din comuna Bătrâna, de exemplu, are doar 7 angajați. Sumele la care se încadrează sunt între 4.000 de lei brut și 9.000 de lei brut. Pe lângă cei 7 angajați, primăria mai are și 9 consilieri care încasează îndemnizația pe ședință de aproximativ 960 de lei.

