Acasă » Știri » Orașul din România în care angajații primăriei au încasat 1.000.000 de euro în 2025. Are doar 11.000 de locuitori

Orașul din România în care angajații primăriei au încasat 1.000.000 de euro în 2025. Are doar 11.000 de locuitori

De: Denisa Crăciun 21/02/2026 | 16:50
Orașul din România în care angajații primăriei au încasat 1.000.000 de euro în 2025. Are doar 11.000 de locuitori
Simeria

Un oraș din România plătește salarii uriașe, iar ajutoarele sociale sunt și ele pe lista bugetului din oraș. Vezi mai jos pe ce a cheltuit primăria o sumă enormă.

Chiar dacă reforma administrației locale este blocată, un oraș din județul Hunedoara oferă atât salarii consistente, cât și ajutoare sociale. Sumele sunt foarte mari, iar în vara anului trecut au chemat și un artist la zilele orașului, acolo unde s-au mai cheltuit foarte mulți bani.

Orașul Simeria are o populație mică față de acum 10 ani, mai scăzută cu 25%. În ciuda acestui fapt, cheltuielile orașului sunt în continuare foarte mari. Anul trecut, de exemplu, Simeria a avut o datorie la ANAF în valoare de 1.500.00 de lei.

Câți locuitori are orașul Simeria, din județul Hunedoara

Simeria
Simeria

Localitatea Simeria are în prezent 11.000 de locuitori. Chiar dacă numărul acestora este relativ mic, primăria dă sume mari pe salarii și pe ajutoare sociale. Conform planului de cheltuieli din anul 2025, primăria municipiului a avut un buget ridicat pentru salarii.

Suma pusă la dispoziție a fost de 5.116.000 de lei, adică aproximativ 1.000.000 de euro. Ajutoarele sociale s-au regăsit, de asemenea, în bugetul de anul trecut. Pentru acestea, primăria a alocat 3.700.000 de lei, echivalentul a circa 750.000 de euro.

Pe ce a mai cheltuit primăria bani

Simeria are datorii fiscale foarte mari, iar suma totală pe care o acordă salariilor și ajutoarelor sociale ajunge la 10.000.000 de lei. Dar localitatea nu se lasă mai prejos nici la zilele orașului. Aceștia au chemat anul trecut trupa Voltaj și alți artiști mari, precum Celia, Puiu Codreanu și Robert Târnoveanu. Nu putea să lipsească de la marele eveniment nici jocul de artificii. Toate acestea au presupus cheltuieli uriașe, pe care Consiliul Local le-a ținut secrete.

Unde primăriile nu își permit salarii mari

Dacă Simeria oferă salarii exorbitante, există și comune în care primăriile sunt mai modeste. Primăria din comuna Bătrâna, de exemplu, are doar 7 angajați. Sumele la care se încadrează sunt între 4.000 de lei brut și 9.000 de lei brut. Pe lângă cei 7 angajați, primăria mai are și 9 consilieri care încasează îndemnizația pe ședință de aproximativ 960 de lei.

VEZI ȘI: Comuna din România cu 2.800 de locuitori, dar cu salarii de 3.500.000 de lei pe an. La primărie sunt 55 de angajați

Pensionarii care primesc ajutor de 1.950 de lei. Care sunt condițiile
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce se întâmplă dacă apeși acest buton de pe tabloul electric. Un expert susține că trebuie să o faci lunar
Știri
Ce se întâmplă dacă apeși acest buton de pe tabloul electric. Un expert susține că trebuie să o…
Câți bani trebuie să ții, de fapt, în contul de la bancă. Experții au dat verdictul
Știri
Câți bani trebuie să ții, de fapt, în contul de la bancă. Experții au dat verdictul
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în...
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat mirosind lenjeria intimă a unei minore
Adevarul
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat...
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
Mediafax
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Click.ro
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc...
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul și ce legături are cu Trump
Digi 24
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
go4it.ro
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă dacă apeși acest buton de pe tabloul electric. Un expert susține că trebuie să ...
Ce se întâmplă dacă apeși acest buton de pe tabloul electric. Un expert susține că trebuie să o faci lunar
S-au despărțit în cel mai mare secret! Sportivul și iubita lui actriță și-au spus „Adio!”: ...
S-au despărțit în cel mai mare secret! Sportivul și iubita lui actriță și-au spus „Adio!”: „Sunt singur”
Câți bani trebuie să ții, de fapt, în contul de la bancă. Experții au dat verdictul
Câți bani trebuie să ții, de fapt, în contul de la bancă. Experții au dat verdictul
LIDL a scos o geantă de mână inspirată din căruciorul de cumpărături. Cine o poate obține gratuit
LIDL a scos o geantă de mână inspirată din căruciorul de cumpărături. Cine o poate obține gratuit
Influencerița Daniela Costețchi, amenințată din nou! Ce a primit de la hackerul care a escrocat-o ...
Influencerița Daniela Costețchi, amenințată din nou! Ce a primit de la hackerul care a escrocat-o de cadouri și i-a pus un sicriu la poartă
Mădălina Bellariu rupe tăcerea, după ce a fost comparată cu Mădălina Ghenea. Zvonul care o urmărește ...
Mădălina Bellariu rupe tăcerea, după ce a fost comparată cu Mădălina Ghenea. Zvonul care o urmărește de ani de zile
Vezi toate știrile
×