Pensionarii care primesc ajutor de 1.950 de lei. Care sunt condițiile

În anul 2026, pensionarii cu venituri mici vor beneficia de mai multe forme de sprijin financiar din partea statului, menite să îi ajute să facă față cheltuielilor tot mai ridicate. Este vorba despre bani acordați direct la pensie, ajutoare pentru plata facturilor la energie și tichete pentru alimente. Toate aceste măsuri au rolul de a susține persoanele vulnerabile într-un context economic dificil, marcat de scumpiri și presiuni bugetare.

Guvernul pregătește un pachet de măsuri sociale care vizează în special pensionarii cu pensii mici. Unul dintre cele mai importante instrumente este ajutorul acordat o singură dată. Acesta se va da diferențiat, în funcție de nivelul pensiei. Spre exemplu, în 2025 cei care aveau un venit sub 2.570 de lei au primit 800 de lei.

Pensionarii primesc ajutor financiar

Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 1.000 de lei, cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei vor beneficia de 800 de lei, iar cei cu pensii între 2.000 și 3.000 de lei vor primi 600 de lei. Cu cât pensia este mai mică, cu atât sprijinul financiar este mai consistent.

Pe lângă acest ajutor, pensionarii vor primi bani și pentru plata facturilor la energie. În primele luni ale anului vor fi acordați 50 de lei lunar, iar din a doua parte a anului suma va crește la 100 de lei pe lună. În total, sprijinul pentru energie ajunge la aproximativ 700 de lei pe parcursul anului. De asemenea, statul va oferi și tichete pentru alimente în valoare de 250 de lei, destinate acoperirii unor cheltuieli de bază.

Dacă adunăm ajutorul direct la pensie, sprijinul pentru energie și voucherele pentru hrană, rezultă că pensionarii cu venituri mici pot primi în 2026 un total de 1.950 de lei. Aceasta este suma cumulată maximă, care reprezintă un sprijin real pentru cei mai afectați de creșterea costului vieții.

