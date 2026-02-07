Fostul ministru-adjunct al justiției din Rusia, găsit mort în baie. Care ar fi cauza principală a decesului

Un fost oficial de rang înalt din sistemul de justiție al Rusiei a fost găsit mort în apartamentul său din centrul Moscovei, iar autoritățile au anunțat că, în acest moment, nu există suspiciuni de natură penală. Cazul a atras atenția tuturor, mai ales că în ultimii ani au fost mai multe decese ale persoanelor din politica rusească.

Este vorba despre Serghei Tropin, fost ministru-adjunct al justiției din Rusia, care a fost găsit fără viață în locuința sa. Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, corpul acestuia a fost descoperit în baie, iar primele date indică înecul drept cauză preliminară a morții.

Fostul ministru-adjunct al justiției din Rusia, găsit mort

Echipele de intervenție nu au identificat urme de violență, însă ancheta continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor.

„Cadavrul bărbatului a fost descoperit în baia unui apartament de pe strada Krasnogvardeiskaia nr. 3, fără semne de moarte violentă. Cauzele morții sunt în curs de stabilire”, a declarat un oficial din serviciile de urgență.

Serghei Tropin a ocupat funcția de ministru-adjunct al justiției în perioada 1996-1997, în timpul mandatului președintelui Boris Elțîn. Deși în ultimii ani nu mai era prezent în viața publică, decesul său readuce în atenție o serie de cazuri similare.

Mai mulți apropiați ai Moscovei au murit în ultimii ani

În prezent, investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să comunice concluziile oficiale după finalizarea procedurilor legale. Autoritățile exclud ipoteza unei fapte criminale. Acest deces se adaugă unei liste mai lungi de personalități și oameni de afaceri ruși care au fost găsiți morți în circumstanțe neobișnuite, mai ales după izbucnirea conflictului din Ucraina.

Luna trecută, într-un cartier de lux din Moscova, a fost găsit mort fostul ministru-adjunct al muncii, Aleksei Skliar, autoritățile susținând că este vorba despre o sinucidere. În aceeași perioadă, în Cipru, au murit un oligarh rus și un diplomat, iar în ultimii ani peste 20 de oficiali ruși de rang înalt au decedat în condiții suspecte, de la căderi de la etaj până la otrăviri sau împușcări, alimentând speculațiile despre conflicte și tensiuni interne.

