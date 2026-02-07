NANA dă cărțile pe față în primul episod din ZVON! Ce spune despre Românii au Talent, succes și bârfele care i-au urmărit cariera

Anamaria Trotea (cunoscută de public drept NANA) este invitată specială în primul episod al celui mai convențional podcast: ZVON by Cancan. În locul unde zvonurile se rostesc cu voce tare, nu pe la colțuri, creatoarea de conținut s-a simțit ca acasă, suficient de relaxată cât să dea de pământ cu toate vorbele care o au în prim-plan.

Creatoarea de conținut cu milioane de urmăritori și fosta concurentă la Românii au Talent, Anamaria Trotea – cunoscută publicului drep NANA – a vorbit pe șleau despre succesul din spatele sarierei sale de influencer. Primul episod al podcastului ZVON by Cancan a debutat cu analiza celor mai virale bârfe și zvonuri în care Nana a avut rolul principal.

ZVON by Cancan: NANA, despre experiența Românii au talent

În cadrul podcastului ZVON, regulile sunt simple. Invitații sunt puși față în față cu trei dintre cele mai virale zvonuri despre ei din social media sau din presă. Invitatul are trei variante de a răspunde: a confirma, a infirma și a da skip.

Revenid la prima invitată din podcast, unul dintre zvonurile legate de NANA au de-a face cu experiența sa de la Românii au talent, show la care a participat de două ori (2022 și 2024). În ambele cazuri, momentul ei combinat cu actoria și dansul i-au adus cei patru de ”DA” din partea juriului.

După cea de-a doua apariție în show-ul de la Pro TV, în mediul online au început să apară primele zvonuri despre o posibilă strategie de marketing. S-a speculat că revenirea la Românii au talent nu ar fi fost neapărat despre dorința de a-și face văzut talentul, ci despre nevoia de expunere, ca să își reîmprospăteze imaginea în social media – după o perioadă de „criză” pe TikTok. Zvonul a fost infirmat de Nana.

Miruna: Practic, se zvonește că nu pasiunea te-a dus încă o dată în cadrul concursului, ci dorința de a fi și mai relevantă în online. Confirm, infirm sau dăm skip?

NANA: Infirm. Iar aici explicația este în felul următor. Prima oară când am participat la Românii au Talent, eu când am fost la casting, la filmări, nu postam. M-am dus ca orice alt concurent. De la data filmărilor până la difuzare am făcut 100K. Eu deja când apărusem pe televizor, deja formasem o comunitate. Mi-a prins bine, clar, bineînțeles. Iar a doua oară când am fost, deja eram mutată în București, deja trecuse ceva timp, eram în perioada aia în care mă culcam pe o ureche și nu mai prea trăgeam de mine și nu prea mai investeam așa timp în mine și în pasiunea mea.

Și motivul pentru care eu am fost a doua oară la Românii au Talent e pentru că voiam să mă afirm pe mine că pot, că locul meu e pe scenă și cumva am avut nevoie de lucru ăla… Eu nu mai mergeam nici la cursuri, cumva intrasem într-o rutină de asta foarte confortabilă, încât nu mai dădeam foarte mult timp și atenție către dans, către pasiunea mea. Și mă durea lucrul ăsta. Și cumva a vrut să fie o demonstrație pentru mine. O confirmare, da, ceva pentru mine, un semn pentru mine că, bă, „Mai du-te odată, vezi cum te simți pe scenă și, gen, fă ceva în privința asta”. Aici îți place, aici trebuie să fii. Și du-te să vezi că aici trebuie să fii.

Miruna: Care a fost primul moment? Că nu mai știu și nu mai știu câți de „da” ai luat, sincer.

NANA: Și prima și a doua oară am luat patru de „da”. Prima oară când am fost, am avut un moment să zic așa de combinație între stilul ăsta de popping și folclor. Iar a doua oară când am fost am mers pe ceva mai fresh, a fost un moment artistic, tot așa de popping, în zona de schoolgirl, pauză la școală, dans, chestii. Da. Și de fiecare dată am luat 4 de da.

„M-au văzut și pe mine bunicii mei la televizor”

Din păcate sau din fericire, în niciuna dintre edițiile de la Românii au talent la care a participat, Nana nu a reușit să ajungă în finală. Privind în urmă, aceasta susține că nu a interesat-o prea mult să câștige show-ul, cât experiența în sine. Faptul că și-a ieșit din zona de confort și, poate cel mai important, să le arate celor care au crescut-o că a ajuns „cineva”, dar și să audă de la bunica ei: „Bravo, mamaie, ai reușit”.

Miruna: Dar n-ai ajuns în finală, nu?

NANA: Nu, nu, nu. Mai departe nu.

Miruna: Ai vrut să ajungi în finală?

NANA: Nu neapărat, sincer. Da, nu era visul meu să câștig. Cumva pentru mine a fost suficient și m-a încălzit că am ajuns acolo, și că m-am văzut, că m-a văzut și pe mine mamaia la televizor, m-au văzut și pe mine bunicii mei la televizor, că e altceva, știi? Când, na, ai bătrâni, să zic așa… Le explici tu că tu te postezi, că te știe lumea. Dar degeaba faci milioane pe telefon. Dacă apar la televizor, ăla e mamaie.

