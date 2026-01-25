Acuzații de ”regie” la Românii au talent de la Pro TV. Câștigătorul din 2015, dezvăluiri din interior: cum se oferă Golden Buzz-ul, de fapt

Cristi Leana, câștigătorul „Românii au talent” din 2015, a vorbit recent despre experiența sa din cadrul emisiunii și a făcut dezvăluiri interesante despre ce se întâmplă, de fapt, în culise atunci când juriul apasă butonul Golden Buzz. În ultimii ani el a trecut prin numeroase schimbări și a trecut de la un adolescent plin de vise la un bărbat ce are familie frumoasă.

Cristi Leana a fost mereu pasionat de cubul Rubik și a reușit să se facă remarcat. Acesta a crescut într-o familie modestă, unde părinții săi l-au încurajat întotdeauna să pună preț pe educație.

Momentul decisiv din viața sa a venit în 2015, când a participat la emisiunea „Românii au talent”. Talentul său de a rezolva cubul Rubik în timp record a uimit publicul și juriul, iar prestațiile sale l-au propulsat până în marea finală, pe care a și câștigat-o. Cristi Leana a plecat atunci acasă cu premiul de 120.000 de euro, sumă din care a cumpărat și o locuință pentru părinții săi.

Cum se oferă Golden Buzz la Românii au Talent

Cristi Leana a explicat că momentul în care se acordă Golden Buzz nu este, de fapt, unul complet spontan, așa cum pare pentru telespectatori. El a dezvăluit că această decizie este stabilită dinainte, tocmai pentru a evita situații jenante în cadrul emisiunii. De exemplu, dacă într-un oraș cineva îl primește pentru un număr foarte bun, iar ulterior, într-un alt oraș, apare un concurent cu o prestație mult mai impresionantă, ar exista un dezechilibru evident între momente.

Din acest motiv, înainte de a ajunge în fața juraților, concurenții trec printr-o etapă preliminară de selecție, unde sunt evaluați de producători și de echipa din spatele emisiunii. Abia după această filtrare ajung în fața juriului, iar cei din producție știu deja care momente sunt considerate suficient de puternice pentru a primi Golden Buzz.

Câștigătorul Românii au Talent a povestit că și-a dat seama de acest lucru chiar înainte ca Andy Moisescu să îi acorde Golden Buzz pentru rezolvarea cubului Rubik. În culise, membrii echipei se pregăteau deja cu confetti și anunțau că urmează momentul special, semn clar că totul fusese planificat dinainte.

CITEȘTE ȘI: L-a urmărit o țară întreagă la televizor, iar acum e de nerecunoscut. S-a schimbat radical în 10 ani

Pleacă și Andra Măruță de la Pro TV? Românii au Talent, în pericol. Efectele concedierii lui Cătălin Măruță