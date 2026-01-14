L-a urmărit o țară întreagă la televizor, iar acum e de nerecunoscut. S-a schimbat radical în 10 ani

Cristian Leana, câștigătorul sezonului „Românii au talent” din 2015, a devenit cunoscut publicului larg datorită abilităților sale remarcabile cu cubul Rubik. La doar câteva momente pe scenă, a reușit să impresioneze o țară întreagă, iar victoria i-a adus un premiu de 120.000 de euro. Banii obținuți nu au fost cheltuiți impulsiv, ci folosiți cu grijă, fiind investiți câțiva ani mai târziu. Astăzi, acesta arată cu totul diferit față de adolescentul care urca emoționat pe scenă în urmă cu aproape 11 ani.

Unul dintre cele mai importante lucruri realizate după câștigarea competiției a fost achiziționarea unei locuințe pentru familia sa. După un sfert de secol petrecut în chirie, Cristian a reușit, în 2020, să le ofere părinților stabilitatea mult dorită, un obiectiv pe care l-a considerat prioritar.

Viața lui personală a cunoscut, de asemenea, schimbări majore. Câștigătorul de la Românii au Talent s-a căsătorit, este tatăl unui băiețel de doi ani și urmează să devină din nou părinte, soția sa fiind însărcinată în șapte luni. Pe plan profesional, pasiunea pentru cubul Rubik a continuat să joace un rol central. Recent, el a lansat prima sa carte scrisă în limba română, dedicată celor care vor să învețe să rezolve cubul Rubik.

Cum arată Cristian Leana

La aproape 11 ani de la momentul în care a câștigat „Românii au talent”, Cristian Leana s-a schimbat vizibil. Dacă în 2015 era cunoscut ca puștiul cu părul lung care uimea o țară întreagă cu talentul său la cubul Rubik, astăzi înfățișarea lui este cu totul diferită. El a renunțat la părul lung, iar look-ul său matur este completat acum de barbă.

„Acela sunt eu în 2015, după câștigarea marelui premiu la Românii au Talent. Încă eram uimit că am câștigat marele premiu, nu-mi venea să cred că am putut uimi o țară întreagă cu doar un cub Rubik! Smiley tocmai anunța că emisiunea se va termina, iar jos, pe burtieră, erau afișate numele tuturor membrilor echipei care au lucrat la acest show. Dar, deși emisiunea s-a încheiat, studioul s-a golit abia pe la ora 2:00 noaptea, după ce am făcut multe poze cu toții, ne-am luat rămas-bun și ne-am strâns toate lucrurile. A fost o experiență minunată și încă mai am acel cec gigant. Este doar un plastic, fără valoare materială, dar foarte frumos de păstrat ca amintire”, a scris Cristian Leana pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Cum arăta Delia Matache la începutul anilor 2000. Mega scandalul în care a fost implicată în acea perioadă

TOP 30 de vedete care s-au camuflat, dar noi tot le-am observat. Alina Ceușan, Ruby sau Antonia fac furori cu șapca pe cap!