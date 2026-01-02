Cum arăta Delia Matache la începutul anilor 2000. Mega scandalul în care a fost implicată în acea perioadă

CANCAN.RO a scotocit prin arhivele mondene și a scos la lumină o fotografie care spune mai mult decât o mie de povești din nightlife-ul anilor 2000. O Delia tânără, sigură pe ea, cu un look care sfida orice regulă de stil și cu o prezență care făcea să se oprească muzica în club. Ținută îndrăzneață, atitudine de vedetă și o seară care avea să intre în folclorul monden al Capitalei.

Doar Delia putea să combine cu atâta naturalețe un top din voal albastru, aproape diafan, cu un sutien negru lăsat la vedere fără complexe și o pereche de pantaloni trei sferturi legați pe gambă, care păreau creați special pentru a șoca. Un crac din denim prespălat, celălalt decorat cu un portret de femeie, rupt exact cât trebuie, iar jos, pantofi din material de blugi, cu ținte, ca scoși dintr-un fashion show underground.

Cum arăta Delia Matache în anul 2000

Cu buricul la vedere, un cocktail în mână și un zâmbet care spunea „știu că mă privești”, Delia era, fără îndoială, atracția serii. Nu dansa ostentativ, nu poza, nu forța nimic. Pur și simplu era acolo — iar toată lumea știa că ea este piesa centrală a nopții.

Ca întotdeauna, și atunci Delia era simbolul libertății, al nonconformismului și al unei generații care nu se temea să experimenteze. Tot în acea perioadă cântăreața avea parte de întâmplări ce mergeau la fix cu outfitul din această poză!

Noaptea în care Delia n-a mai cântat, ci s-a baricadat în mașină

Dacă există o regulă nescrisă a showbiz-ului românesc, aceea este că doar Deliei i se putea întâmpla așa ceva. Nici prea simplu, nici banal, nici fără martori, camere, declarații contradictorii și un final demn de telenovelă urbană.

Era o dimineață de duminică, genul de oră la care oamenii normali dorm, iar vedetele abia ies din club. Delia și iubitul ei de atunci, Florin Moldoveanu, se aflau în parcarea unui local din Herăstrău. Nimic ieșit din comun până când au apărut doi necunoscuți. Nu cu flori. Nu cu autografe. Ci cu chef de scandal.

Potrivit versiunii oficiale de la acea vreme, între cele două grupuri s-au aruncat vorbe grele, probabil din categoria „ce te uiți așa?”. De aici și până la bătaie a fost un singur pas și o mișcare greșită. Într-o fracțiune de secundă, iubitul Deliei a fost înjunghiat în picior. Delia? A făcut ce ar fi făcut orice femeie cu instinct de supraviețuire! S-a baricadat în mașină. Bărbatul a ajuns la Spitalul Floreasca, iar poliția a fost anunțată de medici. Caz clasic de club, nervi, noapte lungă și scandal. Povestea devine cu adevărat savuroasă când Delia intră în rolul de investigator. După ce a văzut imaginile de pe camerele clubului, artista a declarat senină: „În proporție de 98%, cred că ei sunt.”

Nu 100%. Nu 90%. 98%. Precizie matematică. Dar, ca în orice telenovelă respectabilă, apare și martorul-surpriză. Un domn a sunat la televizor și a spus că, de fapt, Florin Moldoveanu, iubitul Deliei, ar fi început conflictul, lovind primul. Și uite așa, din victimă, devii posibil instigator, din agresor – posibil provocat, iar din scandal – un talmeș-balmeș perfect pentru presa vremii.

Ba mai mult, plângere la poliție a depus chiar unul dintre presupuşii agresori, care a reclamat că i-ar fi fost spartă luneta mașinii. Au dat și ei am luat și noi. Privind acum fotografia din acea perioadă, cu Delia în ținuta ei absolut imposibil de ignorat – blugi decupați artistic, tocuri care țipau, top transparent și atitudine rămâi un pic pe gânduri. Nu spunem că outfitul a provocat scandalul. Dar nici nu putem să nu observăm că era genul de apariție care întorcea capete, stârnea priviri și probabil și nervi. Delia nu era genul care să se piardă în decor. Era decorul. Într-o lume de cluburi unde orgoliile sunt fragile și testosteronul circulă liber, o astfel de apariție putea deveni, fără să vrea, scânteia perfectă. Nu pentru că a provocat, ci pentru că era imposibil de ignorat.

Cert este că poza a rămas, scandalul a trecut, cicatricea a rămas iar ținuta Deliei arată și acum demențial.

