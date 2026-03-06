Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii. Abonamentul mobil costă 62 lei/lună

Operatorul de telecomunicații DIGI a lansat în această primăvară o nouă ofertă destinată mediului de afaceri, care combină servicii de internet fix și telefonie mobilă într-un singur pachet. Noua opțiune comercială, denumită DIGI Start, este promovată ca o soluție accesibilă pentru firmele mici și mijlocii care au nevoie de conectivitate stabilă și servicii mobile moderne la un cost redus.

Prin această ofertă, operatorul încearcă să răspundă nevoii tot mai mari de conectivitate rapidă și stabilă în mediul de business. În ultimii ani, tot mai multe firme depind de internet de mare viteză pentru activități zilnice precum comunicarea online, administrarea comenzilor, utilizarea aplicațiilor cloud sau coordonarea echipelor de la distanță. În acest context, integrarea serviciilor fixe și mobile într-un singur abonament devine o opțiune atractivă pentru companiile care preferă o soluție simplă și un cost predictibil.

Abonamentul mobil costă 62 lei/lună

Pachetul propus include acces la internet fix pentru sediul companiei, dar și abonament mobil cu trafic de date 5G și minute nelimitate. Costul lunar anunțat pentru acest pachet este de 62 de lei, fără TVA, ceea ce îl poziționează în zona ofertelor considerate accesibile pentru antreprenorii aflați la început de drum sau pentru companiile care doresc să reducă cheltuielile operaționale.

Pe lângă serviciile de comunicații incluse în pachet, oferta este completată și de posibilitatea achiziționării de telefoane mobile în rate. Companiile care aleg portarea numerelor către rețeaua DIGI pot opta pentru dispozitive plătite în 24 de rate lunare, fără avans inițial. Această variantă este gândită pentru firmele care doresc să își echipeze angajații cu telefoane noi fără a face o investiție mare dintr-o dată.

Unul dintre telefoanele promovate în cadrul campaniei este modelul Oppo Reno14 F 5G, un smartphone din gama mid-range care oferă suport pentru rețelele mobile de generația a cincea. Dispozitivul este prezentat ca o opțiune potrivită pentru utilizatorii care au nevoie de performanță bună în activitățile de zi cu zi, dar și de autonomie ridicată.

Telefonul vine echipat cu o baterie de 5.000 mAh, capacitate care, potrivit specificațiilor, ar trebui să asigure o zi întreagă de utilizare în condiții normale. De asemenea, modelul este dotat cu 8 GB de memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare internă, caracteristici care permit rularea aplicațiilor de business, gestionarea documentelor și stocarea unui volum mare de fișiere.

