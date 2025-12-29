Acasă » Știri » Eugenia Șerban sau eleganța care nu cere voie: o apariție de acum 20 de ani care spune mai mult decât o mie de roluri

Eugenia Șerban sau eleganța care nu cere voie: o apariție de acum 20 de ani care spune mai mult decât o mie de roluri

De: Paul Hangerli 29/12/2025 | 22:40
Eugenia Șerban sau eleganța care nu cere voie: o apariție de acum 20 de ani care spune mai mult decât o mie de roluri
Eugenia Șerban, sursa-CanCan.ro

Într-o lume în care aparențele erau lustruite până la pierderea oricărei personalități, Eugenia Șerban aparea acum 20 de ani într-o salopetă care pare decupată dintr-un vis exotic, cu imprimeuri ce amestecă zebra, șarpele, păunul și poate chiar o urmă de vultur de stepă. O apariție care nu cerea aprobări și nu cauta aplauze. O femeie care a trecut prin foc și a ieșit zâmbind. Pentru că atunci când viața te lovește de două ori cu boala, o dată cu dragostea și ani întregi cu grija pentru copil, moda devine un detaliu. Sau o armură.

O salopetă care spune o poveste întreagă

Fotografia găsită de CanCan.ro surprinde un moment care, la prima vedere, pare doar o apariție mondenă. Dar dacă te uiți mai atent, vezi o declarație. O salopetă cu imprimeu imposibil de catalogat – puțin animal print, puțin junglă, puțin vis tropical –, purtată cu un zâmbet larg, de femeie care nu mai are nimic de demonstrat nimănui.

Pantofii cu ținte par aleși special ca să spună: „da, sunt aici, da, am trecut prin multe, și nu, nu mă ascund”. Iar cureaua – un obiect care pare adus dintr-un bazar oriental, de pe undeva dintre Istanbul și Ali Express– completează perfect ținuta. E genul de accesoriu pe care nu-l porți ca să fii în trend, ci ca să-ți amintești cine ești.

Colierul, greu și aproape tribal, pare desprins din lada cu amintiri a unui explorator. Parcă a fost purtat cândva de Geronimo, de Winnetou sau, cine știe, de o Eugenia dintr-o viață anterioară, mai sălbatică și mai liberă.

Eugenia Șerban, sursa-CANCAN.ro

O femeie care a plătit scump pentru a rămâne în picioare

În spatele acestei imagini zâmbitoare se află o viață care n-a fost deloc ușoară. Eugenia Șerban nu e doar o apariție TV, ci una dintre primele femei care au spart tiparele după ’90. A fost printre primele prezentatoare ale României libere, prima actriță care a avut curajul să filmeze o scenă lesbiană într-un film românesc, lucru aproape de neimaginat la începutul anilor 2000.

Filmul se numește „Dulcea saună a morții”, regizat de Andrei Blaier, o producție dură, apăsătoare, filmată inclusiv în fosta închisoare de la Doftana. Acolo, Eugenia Șerban a jucat unul dintre cele mai grele roluri ale sale, o apariție intensă, neliniștitoare, alături de actori precum Gheorghe Dinică, Mitică Popescu și Florin Zamfirescu. A fost un rol care a confirmat că nu este doar o prezență de televiziune, ci o actriță dispusă să riște, să iasă din tipare și să plătească prețul curajului artistic. una dintre primele femei care au vorbit deschis despre implanturi mamare, despre divorț, despre suferință.

A trecut prin două cancere și a ieșit din ele cu demnitate. A crescut un fiu în condiții grele, luptând ani la rând cu dependența lui, o luptă pe care puține mame au curajul să o recunoască public. A fost nevoită să fie și mamă, și tată, și zid de sprijin, și ultimă speranță.

Zâmbetul care nu minte

Și totuși, în fotografia asta, Eugenia Șerban zâmbea. Nu un zâmbet de revistă, nu unul regizat. Ci unul larg, sincer, aproape copilăresc. Genul de zâmbet care spune: „Am văzut multe. Am pierdut destule.” Poate că salopeta e ciudată. Poate că nu e la modă. Poate că stilistul ar fi ridicat din sprânceană. Dar viața Eugeniei Șerban n-a fost niciodată despre modă.

A fost despre supraviețuire, curaj și despre a merge mai departe atunci când alții ar fi renunțat. Această fotografie nu este despre haine. Este despre o femeie care a ales să nu se ascundă. Despre o actriță care a fost înaintea vremurilor ei. Despre o mamă care a dus poveri grele fără să ceară milă. Despre cineva care, în 2007, apărea într-o salopetă imposibilă și spunea, fără cuvinte: „Sunt încă aici.” Și poate că asta este cea mai frumoasă lecție de stil.

CITEȘTE ȘI:

Claudia Pavel zisă Cream, între plasă, brâul lui Avraam Iancu și Trandafirul Portocaliu

Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus! Fotografia misterioasă de pe casa scării care rescrie legenda Prigoană

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din nou lovitura
Știri
Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din nou lovitura
Când dragostea se purta ca un costum de scenă. Adelina Pestrițu și Liviu Vîrciu, între cătușe, sclipici și un divorț mai zgomotos decât o nuntă lăutărească
Știri
Când dragostea se purta ca un costum de scenă. Adelina Pestrițu și Liviu Vîrciu, între cătușe, sclipici și…
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport.ro
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din ...
Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din nou lovitura
Florin Ristei își răsfață noua cucerire în Bali. Doamnelor și domnișoarelor, l-ați pierdut, din nou
Florin Ristei își răsfață noua cucerire în Bali. Doamnelor și domnișoarelor, l-ați pierdut, din nou
Când dragostea se purta ca un costum de scenă. Adelina Pestrițu și Liviu Vîrciu, între cătușe, ...
Când dragostea se purta ca un costum de scenă. Adelina Pestrițu și Liviu Vîrciu, între cătușe, sclipici și un divorț mai zgomotos decât o nuntă lăutărească
Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ...
Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ucis mama pentru avere ochise deja o altă moștenire
Cine este fiul lui Brigitte Bardot, cu care actrița a avut o relație foarte rece. „Mai bine aveam ...
Cine este fiul lui Brigitte Bardot, cu care actrița a avut o relație foarte rece. „Mai bine aveam un câine decât un copil”
Rețeta de salată cu ciuperci și maioneză de Revelion a bulgăroaicelor. Invitații se vor bate pe ea!
Rețeta de salată cu ciuperci și maioneză de Revelion a bulgăroaicelor. Invitații se vor bate pe ea!
Vezi toate știrile
×