TOP 30 de vedete care s-au camuflat, dar noi tot le-am observat. Alina Ceușan, Ruby sau Antonia fac furori cu șapca pe cap!

De la plajă până la sală, de pe podiumurile de prezentare până pe străzile orașului, șapca a devenit un accesoriu preferat al vedetelor autohtone. Fie că o poartă pentru a-și completa ținuta sport sau pentru a-și ascunde privirile de soare, sau chiar și ca o protecție pentru păr, divele reușesc mereu să transforme acest articol vestimentar într-o piesă de stil și atitudine. CANCAN.RO vă prezintă, n contunuare un top 30 al celor mai sexy apariții cu șepcuțe pe cap, vedete care atrag toate privirile, fie că se relaxează la mare, fac sport sau ies la o plimbare în parc.

Într-o lume în care moda se reinventează zilnic, șapca a devenit, fără îndoială, mai mult decât un simplu accesoriu sportiv. Vedetele noastre o poartă cu grație și creativitate. Ceea ce veți constata și din imaginile pe care vi le prezentăm, în exclusivitate. La fel de bine veți observa în acest top și că în cazul protagonistelor noastre, această micuță piesă vesimentară, de firmă cam în toate cazurile, nu și-o poate permite orice om de rând.

Inna s-a instalat în fruntea clasamentului, cu un decolteu generos

În fruntea topului s-a instalat Inna. Artista s-a afișat cu un decolteu generos, și un mix fresh între casual și glam, în care șapca trasă pe ochi ocupă un loc de cinste. La fel de sexy este și Monica Orlanda, locul secund. Dar și Alina Pușcău, care a optat pentru aceasta pe litoralul românesc.

Delia sau Mira arată și ele cum șapca poate deveni un accesoriu fashion de imoact, asociat cu ținute sport. La rândul lor, Bianca Drăgușanu, Raluca Lungu și Anda Adam păstrează un vibe energic. Și toate demonstrează cum moda sport poate fi în același timp feminină și îndrăzneață. În ceea ce o privește pe fosta asistentă TV, actuala iubită a lui Gabi Bădălău, nu putem remarca faptul că indiferent ce poartă, este o prezență ce nu poate lipsi din niciun top al vedetelor sexy.

Gina Pistol e mereu în pas cu moda

Gina Pistol, Sore și Tania Budi mizează pe rafinament și naturalețe. Mira, Ruby și Irisha nu trec nici ele neobservate, purtând șapca în combinații perfect adaptate trendurilor actuale. La fel ca și mămica Daniela Crudu, dispărută de ceva vreme din lumina reflectoarelor.

Alexia Eram, Anca Țurcașiu, Elena Gheorghe, Claudia Pătrășcanu, Roxana Vancea, Roxana Ciuhulescu, Alina Ceaușan, Andreea Tonciu și Nicoleta Nucă au înlocuit pălăriile des întâlnite pe litoral, pentru a le proteja de soare, cu șepcile de firmă. Șepci pe care le poartă cu mândrie chiar și sub umbrelă. Din top nu avea cum să lipsească nici Valentina Dunca, soția lui Romeo Dunca, fostul președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, supranumită Pamela Anderson de România, grație bustului său generos. Extrem de sexy este și Oana Matache, cu buricul la vedere și o șapcă sport, care emană încredere și feminitate.

