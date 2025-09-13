Retrospectiva verii 2025: Atenţie! Intră în acţiune TOP 25 vedete care au defilat în costume de baie! Roxana Dobre, Livia EX-Bordea sau Lora, show total pe litoral

Vara lui 2025 a adus nu doar temperaturi ridicate, ci și imagini incendiare cu vedete autohtone care au defilat în costume de baie. Divele au atras toate privirile cu apariții memorabile. Iar CANCAN.RO vă prezintă topul celor mai sexy vedete din… nisipul fierbinte. Stil, atitudine și senzualitate! Acestea sunt doar câteva dintre ingredientele care au transformat fiecare apariție într-un adevărat show. Costume de baie minimaliste, culori vibrante, imprimeuri tropicale sau croieli îndrăznețe au dominat această vară. Să nu mai vorbim de trupurile bine lucrate, busturi a la Pamella Andersson, sau posterioare gen Jennifer Lopez, ale divelor de pe plaiurile noastre mioritice.

V-ați obișnuit probabil, cu nelipsitele prezențe din topul celor mai sexy vedete ale Biancăi Drăgușanu, Antoniei sau Deliei… Ei bine, de data aceasta nu mai este vorba despre ele, ci despre alte frumuseți autohtone. Frumuseți care în sezonul estival au încins nisipul fierbinte, dar și imaginația. Divele au atras toate privirile prin trupurile lor de invidiat, ce au scos în evidență fie un bust generos ori un posterior de braziliancă, sau ambele la un loc. CANCAN.RO a fost pe fază și vă oferă imagini „fierbinți”, în exclusivitate.

Ce frumuseți autohtone în costume de baie au intrat în top 25

În prim-plan le veți găsi pe Andreea, iubita lui Dorian Popa, Denisa Nechifor, Aisha (iubita lui MGK), Claudia Florescu (participantă la Insula iubirii), Alina Pușcău, Miruna Gavrilă (iubita lui Mario Fresh), Andreea Bododel, Bogdana Tancău, Alina Pușcaș, Laura Vicol, Andreea Tonciu, doamna Mihaela, Lora, Maria Ilioiu, Carmen Brumă, Irisha, Nicoleta Nucă, Ana Ionescu, Cristina Roventa, Ami, Raluca Ogică, Roxana Dobre, Livia Eftimie, Valentyna Dunca.

25 de frumuseți autohtone în costume de baie, blonde sau brunete! Vă lăsăm să le admirați parcurgând arhiva foto. Pregătiți-vă, urmează imagini de neratat!

Iubite de artiști ce au făcut senzație pe plaja fierbinte

Andreea, tinerica iubită a lui Dorian Popa s-a instalat cu ușurință în top 25 ale celor mai sexy vedete în costum de baie. Cu un posterior și abdomen bine lucrat, cu linii clare și o talie de invidiat, aparițiile relexate și sexy ale studentei de la Medicină au scos în evidență proporțiile perfecte și un look fermecător de vară.

Aisha, tânăra care a fermecat un alt artist cunosut, MGK, a ieșit în evidență prin forme voluptoase și picioare lungi, dar și printr-un chip angelic. Costumul de baie minimalist i-s scos și mai bine în evidență silueta.

Și, dacă tot suntem la capitolul ce le vizează pe iubitele artiștilor autohtoni, nu o putem omite nici pe Miruna Gavrilă, jumătatea lui Mario Fresh. Corp suplu, picioare tonifiante, un zâmbet natural și un look fresh!

Din acest top nu putea lipsi nici Valentyna Dunca! Un fel de Pamella Anderson poposită pe plaiurile mioritice, grație bustului său extrem de generos. Aceasta e nimeni alta decât partenera de viață a fostului președinte al Consiliului Județean Caraș Severin, Romeo Dunca.

Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, ar putea cuceri ușor trofeul de cel mai sexy posterior al verii, un adevărat punct de atracție pe plajele fierbinți de pe litoralul românesc.

NU RATA ȘI: PE INSTA PĂPUȘĂ, PE STRADĂ MĂTUȘĂ! TOP 40 SEXY-VEDETE “CU MASCĂ, FĂRĂ MASCĂ”. PE CE LOCURI SUNT INNA, VICA BLOCHINA ORI DANIELA GYORFI

CITEȘTE ȘI: TOP 50 SEXY-VEDETE LA MARE, LA SOARE, ÎN POZIȚIILE CELE MAI… PROVOCATOARE. CE LOCURI OCUPĂ ANDREEA BĂNICĂ, LOREDANA CHIVU SAU BIANCA DRĂGUȘANU

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.