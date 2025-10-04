Acasă » Exclusiv » Atenţie! Intră în acţiune TOP 30 de vedete care fac senzaţie indiferent de vreme. Anna Lesko, Inna şi Bianca Drăguşanu au încins imaginaţia ude… dar cu stil! 

Atenţie! Intră în acţiune TOP 30 de vedete care fac senzaţie indiferent de vreme. Anna Lesko, Inna şi Bianca Drăguşanu au încins imaginaţia ude… dar cu stil! 

De: Daiana Chiriac 04/10/2025 | 23:40
Atenţie! Intră în acţiune TOP 30 de vedete care fac senzaţie indiferent de vreme. Anna Lesko, Inna şi Bianca Drăguşanu au încins imaginaţia ude… dar cu stil! 
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, iar odată cu temperaturile scăzute, a venit și ploaia, însoțită de vânt (inamicul numărul 1 al coafurilor). Dar să nu vă închipuiți că divele noastre nu dau dovadă de adaptabilitate în orice condiții meteorologice. Cum, veți vedea imediat! Știți deja, dacă e sfârșit de săptămână, CANCAN.RO vine cu un top de senzație. De data aceasta, 30 de doamne și domnișoare din showbiz se luptă acerb pentru locul 1 în topul de astăzi. GALERIA FOTO e de neratat! 

Eh, așa chiar nu le vedem prea des! Dacă până acum ne-au încântat în tot felul de ipostaze de la mare ori piscină, a venit vremea să răspundă și în fața vremii capricioase. Așa cum era de așteptat, unele dintre divele noastre au dat dovadă de eleganță chiar și în astfel de condiții.

Anna Lesko, cu găleata în cap, se ferește de ploaie
Anna Lesko, cu găleata în cap, se ferește de ploaie

Ba o umbrelă drăguță, ba un outfit interesant, tot au reușit să atragă toate privirile, chiar dacă erau bătute de vânt și ploaie.

Anna Lesko, Inna și Bianca Drăgușanu au luat ploaia în piept

Un lucru e cert în ceea ce le privește pe vedetele noastre, stilul nu se oprește și nici nu pălește la prima rafală de vânt! Iar acum, puteți să le vedeți în acțiune, și chiar să vă alegeți favorita! Chiar și atunci când umbrele par să cedeze, părul să se ciufulească și tocurile să se afunde în bălți, ele tot cu capul sus sunt și transformă ploaia torențială într-o defilare de zile mari. Nu trebuie să ne credeți pe cuvânt, imaginile vorbesc de la sine!

Unele dintre ele au fost și foarte creative, în lupta cu picăturile de ploaie nemiloase. Spre exemplu, o avem pe Anna Lesko, care merită un 10 cu felicitări la capitolul originalitate. Pentru a se feri de ploaie, artista a decis că o…găleată, pusă pe cap, este varianta perfectă pentru a-ți salva makeup-ul și coafura.

Pe de altă parte, Inna a decis să înfrunte aversele fără umbrelă, pelerină, ori alte accesorii. În topul de astăzi le mai puteți întâlni și pe Mihaela Rădulescu, Bianca Drăgușanu, Cristina Ștefania, Valentina Pelinel, Andreea Spătar, Andreea Berecleanu, Adelina Pestrițu, Alina Sorescu, Adela Popescu, Romanița Iovan, Xonia, Dana Săvuică, Loredana Groza și multe altele!

