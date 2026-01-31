Acasă » Știri » Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul deplasat făcut de jurat, în timpul episodului 2 al show-ului de la Pro TV: „Oare or exista și..”

Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul deplasat făcut de jurat, în timpul episodului 2 al show-ului de la Pro TV: „Oare or exista și..”

De: David Ioan 31/01/2026 | 09:41
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul deplasat făcut de jurat, în timpul episodului 2 al show-ului de la Pro TV: Oare or exista și..
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul deplasat făcut de jurat, în timpul episodului 2 al show-ului de la Pro TV. Foto: captură Pro TV

Sezonul actual al emisiunii Românii au Talent continuă să aducă momente spectaculoase, emoție, dar și situații neașteptate la masa juriului.

În episodul 2 al acestui sezon, atmosfera s-a schimbat brusc după un număr apreciat de public, când una dintre glumele lui Mihai Bobonete a reușit să surprindă nu doar audiența, ci și pe colegii săi de platou.

Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent

Totul s-a întâmplat după reprezentația lui Dedos Bailarines, pe numele său real Oswaldo Colina, un artist de finger dance în vârstă de 43 de ani, venit din Guadalajara, Mexic. Concurentul a impresionat cu un număr spectaculos, construit exclusiv din mișcări ale degetelor, executate cu o precizie care a captivat sala.

Dedos Bailarines. Foto: captură Pro TV

Jurații au apreciat originalitatea momentului, iar publicul a reacționat entuziast, însă imediat după ce artistul a părăsit scena, tonul s-a schimbat.

Mihai Bobonete, încercând să facă o glumă, a lansat replica:

„Oare or exista și dansuri pentru paralimpici?”.

Gestul deplasat făcut de jurat, în timpul episodului 2 al show-ului

Comentariul a produs o tăcere scurtă, dar apăsătoare. Carmen Tănase a râs, însă nu era râsul ei obișnuit, ci unul vizibil forțat, semn că momentul a pus-o într-o situație incomodă. Andra, la rândul său, a părut rușinată și a evitat să reacționeze.

Andra, Carmen Tănase şi Mihai Bobonete. Foto: captură Pro TV

În loc să se oprească, Bobonete a continuat, spre surprinderea tuturor, apelând la o amintire personală:

„Tataie, săracul – Dumnezeu să-l ierte –, nu avea degetul ăsta, îl avea retezat. Lui îi trebuia doar o cizmă de aia.”

Replica a amplificat senzația de disconfort, iar reacțiile colegelor sale au devenit și mai evidente.



