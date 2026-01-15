Acasă » Știri » Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!

De: Andreea Stăncescu 15/01/2026 | 07:48
Ce spune Andra despre plecarea de la Pro TV

 După 18 ani în care a fost o prezență constantă pe micile ecrane, emisiunea „La Măruță” va fi scoasă din grilă începând cu luna februarie, marcând astfel plecarea lui Cătălin Măruță de la postul care l-a consacrat. În acest context, Andra a vorbit deschis despre propria sa despărțire de televiziunea unde a scris istorie timp de peste un deceniu.

După 18 ani petrecuți pe micile ecrane, Cătălin Măruță se pregătește să spună adio PRO TV, odată cu scoaterea din grilă a emisiunii „La Măruță”, începând cu luna februarie. Plecarea prezentatorului marchează finalul unei etape importante din televiziunea românească, iar schimbările par să fie majore și pentru familia Măruță.

În acest context, Andra Măruță a oferit primele detalii despre despărțirea sa de postul care a consacrat-o. Cântăreața a vorbit despre șansa de a fi jurat la Vocea României, însă nu pare să fie proiectul ideal din care și-ar dori să facă parte. Cu toate că este o voce extrem de îndrăgită în România, nu își dorește să aibă parte de presiuni și să se certe cu ceilalți colegi.

„Vocea este un proiect atât de frumos, dar nu este pentru mine… mi-am dat seama că nu făceam față presiunilor. Îmi place să ajut tinerii, dar nu într-un context în care trebuie să ne certăm între noi [jurații].”, a spus Andra.

Artista face parte din juriul „Românii au talent” încă din 2011 și spune că relația sa cu emisiunea depășește cadrul profesional, fiind una profund emoțională. De-a lungul anilor, show-ul a însoțit-o în unele dintre cele mai importante momente ale vieții sale.

„Mă leagă foarte multe amintiri. Am fost însărcinată cu David în primul sezon, apoi cu Eva. Mulți colegi au plecat, au venit, s-au întors… dar eu sunt foarte legată de această emisiune.”, a mai spus cântăreața.

