Cum arată vila de un milion de euro în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Are piscină și o curte impresionantă

De: Anca Chihaie 15/01/2026 | 06:40
Cum arată vila de un milion de euro în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Are piscină și o curte impresionantă
Andra și Cătălin Măruță / Foto: Captură Video
Casa de lux în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță reflectă statutul pe care cei doi l-au construit în timp, prin ani de muncă constantă în industria divertismentului din România. Amplasată într-o zonă rezidențială exclusivistă, cunoscută pentru discreție și siguranță, proprietatea se află într-un cartier în care locuiesc și alte nume cunoscute din showbiz. Tocmai din acest motiv, familia a ales să păstreze, pe cât posibil, intimitatea vieții personale și să evite expunerea excesivă a locuinței.

Cu toate acestea, în mediul online au apărut, de-a lungul timpului, imagini care oferă o perspectivă asupra vilei spectaculoase. Acestea au fost publicate ocazional pe rețelele sociale, iar fotografiile surprind atât exteriorul modern al casei, cât și detalii din interiorul atent amenajat. Locuința impresionează prin arhitectura contemporană, liniile curate și paleta cromatică echilibrată, dominată de nuanțe calde și naturale.

Cum arată locuința Andrei și Cătălin Măruță

Curtea vilei este una generoasă, cu un gazon perfect întreținut, gândit atât pentru relaxare, cât și pentru activitățile în aer liber ale familiei. Un element central al spațiului exterior este piscina, amplasată în fața casei, care completează imaginea unei reședințe de lux. Aceasta oferă un cadru ideal pentru momente de destindere, dar și pentru petrecerea timpului liber alături de cei mici, într-un spațiu privat, departe de agitația orașului.

Interiorul casei este la fel de impresionant, fiind caracterizat de spații largi, luminoase și o combinație armonioasă de stiluri arhitecturale. Camerele sunt aerisite, cu ferestre mari care permit pătrunderea luminii naturale pe tot parcursul zilei. Designul interior pune accent pe confort, funcționalitate și eleganță, fiecare încăpere fiind amenajată cu atenție la detalii, fără excese vizuale.

Vila dispune de un etaj și este compartimentată astfel încât să răspundă nevoilor unei familii active, dar care apreciază liniștea și intimitatea. Mobilierul ales este modern, iar finisajele sunt de calitate superioară, ceea ce confirmă investiția considerabilă realizată pentru această locuință. Potrivit informațiilor apărute în presă, valoarea proprietății se ridică la aproximativ 1 milion de euro, sumă care include atât construcția, cât și amenajările interioare și exterioare.

