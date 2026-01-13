Ce se întâmplă cu producătoarea Greta și Ciucă după ce Cătălin Măruță a fost dat afară de la PRO TV. Prima reacție a conducerii

Recent, Pro TV a aruncat bomba! După 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță este scoasă din grila de program. Anunțul a uimit multă lume, căci nimeni nu se aștepta la o astfel de lovitură. Show-ul se va încheia oficial în data de 6 februarie 2026. Ce se întâmplă cu echipa emisiunii La Măruță? Greta și Ciucă trebuie să își caute alt loc de muncă?

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță se pregătește să încheie un capitol important al carierei sale. Emisiunea care îi poartă numele urmează să fie scoasă din grilă în data de 6 februarie 2026, marcând sfârșitul unei perioade lungi de notorietate în televiziune.

Ce se întâmplă cu producătoarea Greta și Ciucă de la PRO TV

Această decizie a reprezentat un punct de cotitură atât pentru prezentator, cât și pentru echipa care a lucrat alături de el. Mulți îl îndrăgeau pe Ciucă, Greta, de asemenea, era extrem de iubită, iar lista ar putea continua. Iar întrebarea tuturor este dacă și aceștia sunt out de la Pro TV sau nu.

Ei bine, oficialii postului de televiziune nu au oferit prea multe informații despre ce se va întâmplă cu echipa emisiunii, însă au precizat că se caută „opțiuni interne” pentru toți.

„Împreună cu colegii de la HR, explorăm în prezent toate oportunitățile interne. Scopul nostru nu este să ne despărțim de colegi, ci să vedem cum experiența și competențele lor pot fi valorificate în alte zone ale companiei. Din acest motiv, este încă prea devreme pentru a oferi un răspuns definitiv în acest moment”, au declarat oficialii Pro TV, potrivit viva.ro.

Prima reacție a lui Cătălin Măruță

La rândul său, Cătălin Măruță a confirmat decizia Pro TV și a avut o primă reacție. Acesta a spus că pentru el se încheie o etapă importantă, iar pe viitor se va concentra pe alte proiecte din mediul online.

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

