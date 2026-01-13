Acasă » Știri » Cătălin Măruță, mesaj acid pentru șefii de la PRO TV! Ce le-a transmis după ce l-au lăsat fără emisiune

De: Anca Chihaie 13/01/2026 | 18:00
Cătălin Măruță se află în centrul atenției după anunțul recent privind încetarea emisiunii sale de la PRO TV, după 18 ani de prezență constantă pe micile ecrane. În contextul schimbărilor din grila postului, prezentatorul a transmis un mesaj subtil prin alegerea vestimentației sale.

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Măruță se pregătește să încheie un capitol important al carierei sale. Emisiunea care îi poartă numele urmează să fie scoasă din grilă în data de 6 februarie 2026, marcând sfârșitul unei perioade lungi de notorietate în televiziune. Această decizie a reprezentat un punct de cotitură atât pentru prezentator, cât și pentru echipa care a lucrat alături de el, precum și pentru telespectatorii fideli care au urmărit emisiunea ani la rând.

Acesta a purtat un tricou alb inscripționat cu mesajul „There is no one like you” (Nu este nimeni ca tine), ceea ce a stârnit interpretări privind modul în care acesta își afirmă unicitatea și statutul dobândit în cadrul televiziunii. Oare să fie un mesaj special pentru șefii lui? Poate că vedeta vrea să își arate statutul în cadrul postului TV.

foto: Instagram

Decizia PRO TV de a scoate emisiunea din grilă face parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare și schimbare a programelor, în conformitate cu tendințele actuale din industria media și preferințele publicului. În aceste condiții, prezentatorul se află într-un moment de tranziție, iar reacțiile și gesturile sale sunt atent observate și analizate de fani.

După ce ieri a fost făcut public faptul că emisiunea sa nu va mai fi difuzată începând cu 6 februarie, Cătălin Măruță a ales să transmită astăzi un mesaj pe rețelele sociale, însoțit de fotografii în care poartă tricoul cu mesajul respectiv.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. ❤️ Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job 😊 vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră.
Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună.
E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru “Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez 😊 și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta ).
Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională.
Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. ❤️ Pana pe 6 februarie ne vedem la emisiune!”, a transmis Cătălin Măruță pe social media.

