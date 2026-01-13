Ce face Florin Prunea noaptea la Desafio, când ceilalți dorm? Colegi sunt disperați: ”M-ai rupt”

Florin Prunea lovește, din nou! Concurentul Desafio reușește să rămână în centrul atenției, dar nu prin performanțele sale, așa cum v-ați fi gândit. Fostul portar al „Generației de Aur” își ”terorizează” colegii de echipă. Ce a făcut? Toate detaliile în articol.

„Desafio: Aventura” este prezentat de PRO TV drept un format nou, construit în jurul unor probe solicitante, desfășurate în mijlocul naturii, unde concurenții vor fi forțați să își depășească limitele fizice, psihice și emoționale. Filmările vor avea loc în Thailanda, iar gazda show-ului va fi Daniel Pavel, cunoscut publicului larg din perioada în care a prezentat Survivor.

Ce face Florin Prunea noaptea la Desafio, când ceilalți dorm?

Umorul lui Florin Prunea este cunoscut foarte bine de publicul larg, dar cea mai recentă situație pe care a produs-o nu a fost tocmai pe placul colegilor. Dacă cei de acasă sigur s-au prăpădit de râs, concurenții au altceva de spus despre fostul sportiv.

Dacă nu erau de ajuns condițiile în care toți concurenții Desafio sunt nevoiți să trăiască, Florin Prunea le-a făcut viața mai grea colegilor lui. Fostul antrenor a sforăit toată noaptea și nu i-a lăsat deloc să doarmă.

„Zici că era drujbă”, a spus Rafael Szabo.

Momentul a fost intens discutat de toți colegii, iar aceștia s-au plâns în timpul testimonialelor de colegul lor.

Ce studii are portarul „Generației de Aur”

Florin Prunea și-a început cariera de sportv la vârsta de 8 ani. Ca portar la Dinamo București în anul 1985, echipă în tricoul căreia a câștigat o Cupă a României. Personaj de bază în cei mai frumoși ani ai „Generației de Aur”, sportivul are în palamares un titlu de campion al României alături de Universitatea Craiova. Pe lângă reușitele de la echipele din țară, Florin Prunea a bifat câteva reușite și la echipe din străinătate – Turcia, Bulgaria și Grecia.

Din punct de vedere al studiilor, în paralel, portarul a încercat să nu renunțe la studii, însă nu fără a sta departe de terenul de fotbal. După liceu, Florin Prunea a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport din Craiova, cursuri pe care le-a terminat – cu greu – în 9 ani.

