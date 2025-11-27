Acasă » Știri » Povestea fiicei pe care Florin Prunea de la Desafio a adoptat-o. Ce a văzut soția lui în orfelinat: „Ți se rupe inima când intri acolo”

De: David Ioan 27/11/2025 | 13:25
Povestea fiicei lui Florin Prunea. Foto: captură social media

Florin Prunea, unul dintre marii fotbaliști ai Generației de Aur, a dezvăluit recent povestea emoționantă a fiicei sale, Andra, pe care a adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Concurentul emisiunii Desafio de la PRO TV a detaliat cum a avut loc adopția, dar și ce alți mari fotbaliști l-au inspirat să facă acest gest.

Puțini știau că fata internaționalului român este adoptată, însă ea a fost iubită ca nimeni alta de Lidia și Florin Prunea, care au încercat să devină părinți biologici, dar nu au reușit.

„Eu și soția mea am făcut tot ce a fost omenește posibil pentru a avea un copil. Până la urmă, am luat decizia să înfiem. Am fost norocoși că am reușit s-o adoptăm pe Andra Iulia”, spunea Prunea în 2015.

De-a lungul anilor, fostul portar a preferat discreția în jurul fetei sale, care astăzi e la casa ei și este mamă a doi copii. Într-un podcast, Prunea a povestit cum a ajuns să o adopte pe Andra, dezvăluind că din același orfelinat au fost adoptați și alți copii de către personalități cunoscute.

„Nu este nimic de ascuns, sunt patru copii din același orfelinat: Andra, Alexandra lui Lăcă, Corneluș al lui Nea Cornel și Patrick al lui Borcea. Sfânta Ecaterina de la Arcul de Triumf, de acolo sunt toți patru copii. Doamna Silvia, regretata soție a lui Cornel Dinu, era jurista orfelinatului.”

Andra Prunea și destinul scris pe pătuț

Florin Prunea a mărturisit că alegerea a fost făcută de soția sa, Lidia.

 „Nu o să uit niciodată ce le-a spus doamna Silvia mamelor, ele au ales: să nu îi luați de milă, să luați un copil unde simțiți ceva. Ți se rupe inima când intri acolo. La mine a fost nevastă-mea, ea a ales. (…) Și Andra era… cum se ținea atunci, pe vremea aia în 1997, în scutecele alea… Doar ochii i se vedeau și când s-au apropiat de ea de pat, nu știu ce… s-au uitat așa la ea și zice: Pe asta, gata o iau… scria pe pătuț acolo numele. Și i-au zis: Stați, doamnă, că mai avem. Nu, nu, pe asta o iau. Gata, asta.”

Înainte de a o adopta pe Andra, soții Prunea au vizitat alte orfelinate și au fost aproape să ia alți copii.

„Pe data de 30 decembrie, ne-am dus la orfelinat în Bistrița… și am găsit o fetiță… Simina! Avea trei ani și jumătate… brunetă cu ochi albaștri. (…) Pe 3 ianuarie, am coborât la Cluj… și acolo am găsit un băiețel blond, șase luni avea… și Lidia a zis: Pe ăsta îl luăm, dar am spus: Eu sunt brunet, tu ești brunetă, nu se poate.”

În final, destinul a făcut ca Andra să fie fiica lor.

„Fii-mea este născută pe 5 ianuarie la Medgidia… Și… Andra mai are o soră, s-au întâlnit acum, prima dată după douăzeci de ani. Seamănă una cu alta, zici că sunt gemene. (…) S-au întâlnit acum două săptămâni, s-a dus Andra la sora ei la Bistrița și au stat trei zile împreună.”

Povestea lui Florin Prunea arată cum iubirea și destinul au transformat viața unui copil abandonat într-o viață plină de afecțiune și împlinire.

×