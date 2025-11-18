Florin Prunea a divorțat în secret? Cu cine se afișează fostul fotbalist înainte de emisiunea ‘Desafio: Aventura’ de la PRO TV

Fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea, a ajuns din nou sub lumina reflectoarelor, însă nu pentru realizările sportive, ci pentru viața sa personală. În ultimele săptămâni, acesta se află în Thailanda, unde se filmează noua emisiune de aventură a PRO TV intitulată „Desafio: Aventura”, care urmează să fie difuzată la începutul anului 2026. Totuși, atenția s-a concentrat mai mult pe viața sa sentimentală decât pe participarea la show-ul televizat.

Florin Prunea, căsătorit timp de peste 30 de ani cu Lidia, ar fi început o relație cu o altă femeie, chiar înainte de a divorța oficial. Noua parteneră este Lăcrămioara Ursu, o figură cunoscută în viața politică din Iași. Aceasta a făcut relația publică pe rețelele sociale, postând fotografii alături de fostul portar, dar și alături de alte personalități din lumea sportului românesc, ceea ce sugerează că Prunea a integrat-o deja în cercul său de prieteni.

Florin Prunea, divorțat în secret și combinat cu amanta?

Relația dintre cei doi nu este una recentă, chiar dacă a devenit publică abia în această vară. Lăcrămioara i-ar fi fost amantă lui Florin Prunea cu mult timp înainte ca ei să recunoască relația. În plus, se pare că ea se ocupă și de conturile de socializare ale fostului portar, în timp ce acesta se află la filmările emisiunii din Thailanda, unde concurenții nu au acces la telefoane și la internet. Astfel, postările recente de pe Instagram și Facebook, care îi surprind pe cei doi împreună, ar fi gestionate de Ursu, nu de Prunea.

Fotografiile publicate de Lăcrămioara au atras atenția internauților și pentru prezența altor mari sportivi, printre care se numără Gică Hagi, Victor Pițurcă, Florin Răducioiu, Rivaldo și Christian Karembeu. Aceasta indică faptul că femeia nu doar că se iubește cu fostul portar, dar are și acces la cercuri extinse din lumea sportului, consolidând astfel imaginea unui cuplu bine conectat social.

În trecut, Florin Prunea a ocupat funcția de președinte al clubului Poli Iași, între 2012 și 2017, ceea ce ar putea explica modul în care a cunoscut-o pe Lăcrămioara Ursu și cum relația lor a evoluat în timp. În perioada respectivă, ea era activă în administrația locală și, astfel, interacțiunile lor ar fi putut începe profesional, evoluând ulterior într-o relație personală.

Chiar dacă în luna mai 2025 Prunea apărea în emisiuni vorbind despre viața sa alături de soția Lidia și încă locuind cu aceasta, imaginile și informațiile care au apărut ulterior arată că lucrurile s-au schimbat rapid.

