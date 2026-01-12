Acasă » Exclusiv » Cum l-au „executat” șefii de la Pro TV pe Cătălin Măruță. Manevra din spatele concedierii

Cum l-au „executat” șefii de la Pro TV pe Cătălin Măruță. Manevra din spatele concedierii

De: Maria Iancu 12/01/2026 | 21:26
Cum l-au „executat” șefii de la Pro TV pe Cătălin Măruță. Manevra din spatele concedierii

Bombă în lumea televiziunii! Cătălin Măruță e OUT de la ProTV, iar CANCAN.RO a aflat detalii de bombă din culise. Aflați în rândurile de mai jos de ce au luat șefii din Pache decizia care i-a uimit pe telespectatori și ce s-a discutat în spatele ușilor închise.

Emisiunea „La Măruță” a debutat în urmă cu 18 ani, după ce Cătălin Măruță a părăsit Televiziunea Română și s-a alăturat postului Pro TV. Celebrul prezentator a reușit pe parcursul timpului să facă performanță la postul din Pache, însă în ultimii ani situația nu a mai fost tocmai roz. CANCAN.RO dezvăluia la începutul anului 2025 că audiențele scăzute au fost intens discutate și au devenit o mare problemă pentru boșii televiziunii.

Audiențele au fost doar începutul!

Din cauza acestor rezultate, șefii postului ar fi luat în calcul chiar despărțirea de prezentator, iar echipa producției părea să se dezintegreze, două reporterițe anunțându-și plecarea din emisie la momentul respectiv. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII) Inevitabilul s-a produs, iar din 2026, telespectatorii își iau adio de la emisiunea „La Măruță”.

Interesant este modul în care s-a decis scoaterea formatului de pe post. Sursele CANCAN.RO au dezvăluit că în timp ce Cătălin Măruță a fost chemat la o discuție de Aleksandras Cesnavicius, marele „boss” de la Pro TV, conducerea postului punea deja lucrurile în mișcare în culise. Unul dintre producători i-a strâns pe oamenii din echipă și i-a anunțat că trebuie să își găsească de lucru. Prezentatorul nu știa ce avea să urmeze, iar vestea a lovit echipa din plin.

Cătălin Măruță e OUT de la Pro TV

Motivele invocate de șefi au fost cele legate de audiențe, însă ar mai exista câteva detalii pe care o să le dezvăluim în curând!

Am încercat să obținem un punct de vedere oficial din partea lui Cătălin Măruță, însă acesta nu a răspuns solicitării noastre până la această oră.

Ce salariu încasa Măruță la Pro TV

Potrivit informațiilor apărute în presă, Cătălin Măruță se număra printre prezentatorii bine plătiți ai PRO TV. Pentru emisiunea „La Măruță”, acesta ar fi încasat aproximativ 12.000 de euro lunar, sumă care reprezenta doar o parte din veniturile sale. Câștigurile îi erau completate de contractele de imagine pe care le avea, dar și de aparițiile în cadrul evenimentelor private, unde onorariul său ajungea la circa 2.000 de euro pentru o prezentare.

CITEȘTE ȘI: Ce studii are Cătălin Măruță, de fapt. Ireal cum și-a câștigat primii bani: ”Trebuia să plătesc căminul de nefamiliști unde stăteam”

NU RATA: Vedetele din România reacționează la imaginile generate cu AI! Cătălin Măruță: „Trebuie să plătești pentru asta”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iustin HVNDS, primele declarații după eliminarea de la Survivor 2026. Ce l-a scos din lupta pentru 100.000 de euro
Exclusiv
Iustin HVNDS, primele declarații după eliminarea de la Survivor 2026. Ce l-a scos din lupta pentru 100.000 de…
Mario Iorgulescu vorbește despre momentul în care a aflat că a omorât un om în accident: “Am început să mă crizez, m-au sedat”
Exclusiv
Mario Iorgulescu vorbește despre momentul în care a aflat că a omorât un om în accident: “Am început…
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui...
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Gandul.ro
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima dată: ce combinație inedită a inventat. „De atunci îmi cere zilnic”
Adevarul
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza...
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi 24
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să...
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților de la Kiev
go4it.ro
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților...
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Gandul.ro
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sala de așteptare a iubirii: Chivu, Raicu și despărțirea care se vedea din avion
Sala de așteptare a iubirii: Chivu, Raicu și despărțirea care se vedea din avion
Se interzic centralele de apartament pe gaz. De când nu mai pot fi folosite în clădirile noi
Se interzic centralele de apartament pe gaz. De când nu mai pot fi folosite în clădirile noi
Donald Trump ar fi cerut un plan pentru invadarea Groenlandei. Ce spun generalii americani
Donald Trump ar fi cerut un plan pentru invadarea Groenlandei. Ce spun generalii americani
Amendă cu poză, poză cu Akcent: când Sorin Brotnei cânta despre banii de bilet
Amendă cu poză, poză cu Akcent: când Sorin Brotnei cânta despre banii de bilet
Ireal cu ce se ocupă mama lui Mario Iorgulescu, de fapt. Cristian Rizea a făcut dezvăluirea!
Ireal cu ce se ocupă mama lui Mario Iorgulescu, de fapt. Cristian Rizea a făcut dezvăluirea!
Țara din Europa care oferă 70.000 de euro celor care se mută în ea. Se cer doar două condiții
Țara din Europa care oferă 70.000 de euro celor care se mută în ea. Se cer doar două condiții
Vezi toate știrile
×