Bombă în lumea televiziunii! Cătălin Măruță e OUT de la ProTV, iar CANCAN.RO a aflat detalii de bombă din culise. Aflați în rândurile de mai jos de ce au luat șefii din Pache decizia care i-a uimit pe telespectatori și ce s-a discutat în spatele ușilor închise.

Emisiunea „La Măruță” a debutat în urmă cu 18 ani, după ce Cătălin Măruță a părăsit Televiziunea Română și s-a alăturat postului Pro TV. Celebrul prezentator a reușit pe parcursul timpului să facă performanță la postul din Pache, însă în ultimii ani situația nu a mai fost tocmai roz. CANCAN.RO dezvăluia la începutul anului 2025 că audiențele scăzute au fost intens discutate și au devenit o mare problemă pentru boșii televiziunii.

Audiențele au fost doar începutul!

Din cauza acestor rezultate, șefii postului ar fi luat în calcul chiar despărțirea de prezentator, iar echipa producției părea să se dezintegreze, două reporterițe anunțându-și plecarea din emisie la momentul respectiv. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII) Inevitabilul s-a produs, iar din 2026, telespectatorii își iau adio de la emisiunea „La Măruță”.

Interesant este modul în care s-a decis scoaterea formatului de pe post. Sursele CANCAN.RO au dezvăluit că în timp ce Cătălin Măruță a fost chemat la o discuție de Aleksandras Cesnavicius, marele „boss” de la Pro TV, conducerea postului punea deja lucrurile în mișcare în culise. Unul dintre producători i-a strâns pe oamenii din echipă și i-a anunțat că trebuie să își găsească de lucru. Prezentatorul nu știa ce avea să urmeze, iar vestea a lovit echipa din plin.

Motivele invocate de șefi au fost cele legate de audiențe, însă ar mai exista câteva detalii pe care o să le dezvăluim în curând!

Am încercat să obținem un punct de vedere oficial din partea lui Cătălin Măruță, însă acesta nu a răspuns solicitării noastre până la această oră.

Ce salariu încasa Măruță la Pro TV

Potrivit informațiilor apărute în presă, Cătălin Măruță se număra printre prezentatorii bine plătiți ai PRO TV. Pentru emisiunea „La Măruță”, acesta ar fi încasat aproximativ 12.000 de euro lunar, sumă care reprezenta doar o parte din veniturile sale. Câștigurile îi erau completate de contractele de imagine pe care le avea, dar și de aparițiile în cadrul evenimentelor private, unde onorariul său ajungea la circa 2.000 de euro pentru o prezentare.

