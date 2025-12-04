Acasă » Știri » Ce studii are Cătălin Măruță, de fapt. Ireal cum și-a câștigat primii bani: ”Trebuia să plătesc căminul de nefamiliști unde stăteam”

De: Alina Drăgan 04/12/2025 | 22:04
Din ce a făcut primii bani Cătălin Măruță /Foto: Facebook
Cătălin Măruță este acum unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România, iar de ani de zile se află în lumina reflectoarelor. Acum are viața la care mulți visează, însă începuturile nu au fost ușoare nici pentru el. Din ce făcea bani în tinerețe, atunci când numai ce se mutase în București?

Atunci când vine vorba despre Cătălin Măruță, mulți își imaginează că acesta are viața perfectă și că face bani grămadă. Însă, chiar dacă acum este unul dintre cei mai celebri prezentatori, cu ani în urmă viața lui nu era la fel de roz, iar în buzunar bătea vântul.

În urmă cu mulți ani, Cătălin Măruță a venit la facultate în București. A dat la Drept, însă primele luni nu a călcat la cursuri. La acea vreme, mai important pentru el era să facă bani, așa că s-a apucat de împărțit pliante. A prins campania electorală, iar primii bani i-a făcut din împărțirea de flyere electorale.

„Când am venit la București, am dat la Drept. Știam că ăsta e un vis pe care trebuie să-l urmez și îmi plăcea ce vedeam la tata, el fiind judecător pe cazuri penale. Am dat la Nicolae Titulescu și nu am mai dat la stat și asta a fost dezamăgirea tatălui meu.

În primul an când am venit la București, m-am cazat la căminul de nefamiliști Bobocica și primele trei luni nu m-am dus deloc la facultate, pentru că am prins campania electorală. Cred că era în anul 1996 și eu și colegul meu de la Târgu Jiu am împărțit flyere și atunci am învățat Bucureștiul.

La sediul de campanie, ne spuneau ăia: «Vă dăm 10-20 de lei, trebuie să ajungeți în Militari, să împărțiți pliante». Nu mai știu cum erau pe atunci banii. Noi eram foarte disciplinați: când ne-au verificat, au văzut că în Militari toate mașinile parcate aveau în parbriz pliantele noastre”, a declarat Cătălin Măruță, în cadrul emisiunii „Întrebarea mesei rotunde”.

De la pliante, la dedicații

Iar cum banii din împărțitul de pliante nu erau suficienți, Cătălin Măruța s-a și angajat. Primul job a fost ca DJ. Punea muzică la o discotecă din Capitală, iar banii din dedicații erau un venit suplimentar.

„Când împărțeam pliante, mi-am dat seama că trebuie să mă întrețin într-un fel, să plătesc căminul de nefamiliști unde stăteam. Am fost sărac și nu mi-e rușine să zic. Ba chiar sunt foarte bucuros! Aveai altă energie, altă bucurie… Puneam muzică la discoteca «Kilometrul Zero». Știi «Circul Foamei» de la Unirii?

Acolo era o discotecă… Proprietar era un arab, Said. Eram DJ acolo. Puneam vineri, sâmbătă și duminică și luam bani pe dedicații. Eu nu știam să mixez, mi se părea că trebuie să vorbesc încontinuu. Dădeam dedicații și luam 1 leu, 2 lei, 5 lei… Mă duceam acasă, la căminul de nefamiliști, îi scoteam din buzunar și ziceam: «Mamă, dacă mă dă afară și de acolo și nu merge nici cu radioul, mai pot să mai stau în București două luni de zile». Era altă bucurie să câștigi bani la 20 de ani”, mai mărturisea Cătălin Măruță, în urmă cu ceva timp.

Deși încerca să găsească tot felul de metode de a face bani, Măruță nu a uitat nici de studii. Iar pentru a își face tatăl fericit, judecător de profesie, a terminat Facultatea de Drept cu brio, luându-și carnetul de avocat.

