Momentul în care Eva l-a lăsat absolut fără cuvinte pe Cătălin Măruță! Cum a reacționat vedeta Pro TV când a aflat că micuța are în plan să se căsătorească

Tată și fiică, față-n față într-un episod special și emoționant al podcastului ”Acasă la Măruță”. Conștient că ar putea afla lucruri noi despre Eva, Cătălin Măruță a ”riscat” și a invitat-o pe Eva în podcastul moderat de el. Prezentatorul de la Pro TV a rămas fără cuvinte când a aflat că fiica lui de doar 10 ani are în plan să se căsătorească.

Cătălin Măruță a bifat un episod de colecție la propriului podcast. Prezentatorul Pro și Eva, fiica lui, au trecut de la rolul de tată – fiică, la rolul de moderator – invitat, întâmplare care a fost marcată de o serie de momente emoționante, lacrimi de bucurie și amintiri de neuitat.

Cum a reacționat Cătălin Măruță când a aflat că Eva vrea să se căsătorească

Unul dintre subiectele abordate de Cătălin Măruță a fost viitorul fiicei sale, momentul în care Eva se va căsători. Deși evenimentul pare în viitorul mult îndepărtat, prezentatorul de la Pro TV a fost pus în fața unei situații neașteptate și puțin inconfortabilă. Deși are doar 10 ani, micuța artistă s-a gândit la momentul în care se va căsători și își va schimba numele. Declarațiile fetei l-au lăsat pe Măruță cu gura căscată.

Cătălin: Dar nu vrei tu să faci podcast-urile tale cu invitații tăi? EVA: Acasă la Eva. Cătălin: Nu, acasă la Măruță. Rămâne numele de Măruță. Pe tine îți cheamă Măruță. Și rămâne acasă la Măruță. EVA: Și dacă o să mă căsătoresc? Te-ai gândit la asta? Nu te-ai gândit. Cătălin: Păi, m-am gândit că la un moment dat o să te căsătorești. Păi, și ce, schimbi numele? EVA: Păi, păi, păi, mie-mi place foarte mult Măruță. Da. Doar că s-ar putea ca numele meu de scenă să fie Eva Măruță, doar că, atunci când o să mă căsătoresc, o să mă chemi și altcumva. Dar păstrez și Măruță. Dar dacă o să-mi fac un podcast, se va numi la Eva. Cătălin Măruță: Dar de ce nu păstrezi numele la Eva Măruță? EVA: La Eva Măruță e prea lung. Cătălin Măruță: Atunci doar la Măruță. EVA: La Eva. E-V-A. Măruță. Am multe litere. Și vreau să fie cât mai scurt. Cătălin Măruță: Și vrei să aibă legătură, după cum ar veni, doar cu tine? EVA: Da. Și să am invitații mei. Cătălin Măruță: Știi că nu m-am gândit la chestia asta, că la un moment dat o să vină vremea, dar acum e mult prea devreme. Ai 10 ani, despre ce vorbim? Când o să crești mare și o să pleci de acasă? Acum m-am gândit așa, mă gândesc la treaba asta. N-o să fie ușor…

