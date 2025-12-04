Acasă » Știri » Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV

Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV

De: Veronica Mavrodin 04/12/2025 | 15:56
Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Tânărul din imagine este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România, cu peste 20 de ani de carieră și cu o familie vedetă, de la mic la mare.

Astăzi este considerat unul dintre cei mai notorii prezentatori TV, reușind să convingă milioane de români să-l privească, atât în emisiunea de la PRO TV, cât și în online, unde este extrem de activ dar și la poscastul pe care îl realizează și cu care înregistrează cifre impresionante. La 18 ani, însă, nimeni nu bănuia ce parcurs va avea tânărul din imagine.

Cu o privire inocentă, o postură firavă și un păr natural bogat, nimeni nu ar fi bănuit că Măruță va ajunge unul dintre cele mai puternice nume din showbiz-ul românesc.

Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Drumul incredibil al tânărului din Târgu Jiu către televiziune

De fapt, Cătălin Măruță nu s-a visat niciodată prezentator TV. Ba din contră, a avut pe listă o mulțime de meserii, printre care agent de circulație, marinar, pilot, miner, geolog, chiar și avocat, meserie pentru care s-a și pregătit temeinic. A și terminat Facultatea de Drept, însă nu a profesat nicio zi în domeniu.

Destinul avea un alt drum pentru el. Primul pas în media l-a făcut în radio, unde vocea lui a fost imediat remarcată. Apoi, în 2007, a primit șansa vieții: PRO TV l-a numit prezentator al emisiunii „Happy Hour”, un format care a explodat în audiențe și care l-a propulsat direct în topul celor mai îndrăgiți oameni de televiziune. Ulterior, show-ul a fost transformat în „La Măruță”, devenind una dintre cele mai urmărite emisiuni ale postului, dar și printre cele mai longevive: anul acesta a împlinit 18 ani de emisie!

Întraga familie Măruță este celebră

Dincolo de lumina reflectoarelor, Cătălin Măruță trăiește una dintre cele mai stabile povești de iubire din showbiz. Căsătorit cu Andra din 2008, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din România. De asemenea, prezentatorul este și tată dedicat pentru cei doi copii ai lor, David și Eva. Iar cea mică mai are un pic și își întrece în celebritate părinții. Eva Măruță s-a transformat într-un adevărat fenomen, cucerind publicul cu aparițiile ei și intrând deja în lumea actoriei cu roluri principale în lungmetraje de succes.

Vezi și: Fosta „fată de oraș” aruncă bomba: „Nu m-am împăcat cu Măruță”

Tags:
Iți recomandăm
Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat înainte să moară: ”A fost înțeles greșit!”
Știri
Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat înainte să moară: ”A fost înțeles…
Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!
Știri
Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Gandul.ro
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau...
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu...
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Click.ro
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal...
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi” cu sprijinul lui Putin
Digi 24
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi”...
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Ce au căutat românii pe Google în 2025?
go4it.ro
Ce au căutat românii pe Google în 2025?
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Gandul.ro
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat înainte să moară: ”A ...
Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat înainte să moară: ”A fost înțeles greșit!”
Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!
Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!
Press release. The concept of the DraculaLand project is being launched in Romania – a private investment ...
Press release. The concept of the DraculaLand project is being launched in Romania – a private investment of over EUR 1 billion, designed to become the largest entertainment, retail, and technology destination on the continent, one that will transform the country into a new global epicenter of entertainment
Olga Barcari explică întâlnirea cu „cuceritorul” Dan Alexa. Asia Express 2025 i-a unit!
Olga Barcari explică întâlnirea cu „cuceritorul” Dan Alexa. Asia Express 2025 i-a unit!
Informația care dă peste cap ancheta în cazul lui George, tânărul dispărut în Munții Bucegi. ...
Informația care dă peste cap ancheta în cazul lui George, tânărul dispărut în Munții Bucegi. Salvamontiștii din Brașov au făcut totul public!
Ținuta bizară purtată de Adi Despot la priveghiul lui Artan. E singurul artist care a venit să-i ...
Ținuta bizară purtată de Adi Despot la priveghiul lui Artan. E singurul artist care a venit să-i aducă un ultim omagiu lui Adrian Pleșca
Vezi toate știrile
×