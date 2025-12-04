Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV

Tânărul din imagine este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România, cu peste 20 de ani de carieră și cu o familie vedetă, de la mic la mare.

Astăzi este considerat unul dintre cei mai notorii prezentatori TV, reușind să convingă milioane de români să-l privească, atât în emisiunea de la PRO TV, cât și în online, unde este extrem de activ dar și la poscastul pe care îl realizează și cu care înregistrează cifre impresionante. La 18 ani, însă, nimeni nu bănuia ce parcurs va avea tânărul din imagine.

Cu o privire inocentă, o postură firavă și un păr natural bogat, nimeni nu ar fi bănuit că Măruță va ajunge unul dintre cele mai puternice nume din showbiz-ul românesc.

Drumul incredibil al tânărului din Târgu Jiu către televiziune

De fapt, Cătălin Măruță nu s-a visat niciodată prezentator TV. Ba din contră, a avut pe listă o mulțime de meserii, printre care agent de circulație, marinar, pilot, miner, geolog, chiar și avocat, meserie pentru care s-a și pregătit temeinic. A și terminat Facultatea de Drept, însă nu a profesat nicio zi în domeniu.

Destinul avea un alt drum pentru el. Primul pas în media l-a făcut în radio, unde vocea lui a fost imediat remarcată. Apoi, în 2007, a primit șansa vieții: PRO TV l-a numit prezentator al emisiunii „Happy Hour”, un format care a explodat în audiențe și care l-a propulsat direct în topul celor mai îndrăgiți oameni de televiziune. Ulterior, show-ul a fost transformat în „La Măruță”, devenind una dintre cele mai urmărite emisiuni ale postului, dar și printre cele mai longevive: anul acesta a împlinit 18 ani de emisie!

Întraga familie Măruță este celebră

Dincolo de lumina reflectoarelor, Cătălin Măruță trăiește una dintre cele mai stabile povești de iubire din showbiz. Căsătorit cu Andra din 2008, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din România. De asemenea, prezentatorul este și tată dedicat pentru cei doi copii ai lor, David și Eva. Iar cea mică mai are un pic și își întrece în celebritate părinții. Eva Măruță s-a transformat într-un adevărat fenomen, cucerind publicul cu aparițiile ei și intrând deja în lumea actoriei cu roluri principale în lungmetraje de succes.

